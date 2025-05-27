Окупанти штурмують Сумську область: Демченко розкрив задум ворога

Найактивніше такі групи окупантів діють у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка.

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Окупанти штурмують Сумську область / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗСУ, скріншот карти deepstatemap.live

Коротко:

Противник намагається потрапити в Україну на квадроциклах і мотоциклах

Росіяни не припиняють тактику заходу малих штурмових груп

Останнім часом російські військові почали розширювати зону застосування тактики малих штурмових груп у Сумській області. Про це hromadske сказав представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, піші групи противника іноді намагаються потрапити на територію України на квадроциклах і мотоциклах, використовуючи швидкість для того, щоб максимально просунутися вглиб нашої території. Там вони намагаються закріпитися і вичікувати підкріплення для того, щоб уже великими силами вести бої.

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Як зазначив Демченко, найактивніше такі групи окупантів діють у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка, однак останнім часом почали розширювати цю тактику лівіше Журавки - це населені пункти Веселівка та Володимирівка.

"Це постійні дії противника. Зараз бачимо, що вони намагаються розширити цю зону. Якщо раніше було Новеньке, далі напрямок населеного пункту Басівка, Журавка, то зараз, на жаль, фіксуємо подібне ще на двох напрямках населених пунктів", - розповів речник ДПСУ, додавши, що це триває вже не один тиждень і незважаючи на втрати, яких завдають противнику Сили оборони.

Крім того, як зазначив Демченко, на Сумщині найактивніше з усього кордону з РФ, який зараз контролює Україна, діють ДРГ. Зокрема, диверсанти більш активні на півночі Сумщини, ближче до Чернігівської області, або південніше - це ближче до Харківщини.

Водночас, як повідомив речник ДПСУ, у центральній частині росіяни не припиняють тактику заходу малих штурмових груп.

"Сили оборони України та прикордонні підрозділи максимально використовують усе наявне озброєння, щоб знищувати ці групи - як ті, які переходять лінію держкордону, так і ті, які ми виявляємо ще на підступах до нашого кордону", - сказав він.

Ситуація на Сумщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ розширює штурмові дії на Сумщині. На Сумщині було зафіксовано розширення напрямків, за якими намагаються наступати російські загарбники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, яку територію контролює РФ на Сумщині. Росіяни взяли під контроль 4 населених пункти в Сумській області.

Як раніше повідомляв Главред, росіяни повідомили про захоплення важливого села на Сумщині - стало відомо, що відповіли в ЗСУ. На карті DeepState відбулися певні зміни на Сумському напрямку.

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Що таке ДПСУ? Державна прикордонна служба України (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання із забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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