РФ розширює зону бойових дій: в ЗСУ розкрили дані щодо ситуації Сумщині

На Сумщині спроби прориву є регулярними, але система оборони міцна й добре організована, зазначив речник ОТУВ "Сіверськ".

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Росія накопичує сили на Курщині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот карти DeepState

Ключові тези Мисника:

Росіяни накопичують сили в Курській області

ДРГ намагаються прориватися на територію України

ЗСУ ефективно стримують ворога та знищують ворожу піхоту

Російські війська накопичувати сили на території Курської області, що межує з Україною. Також росіяни намагаються проникати на українську територію, проте Сили оборони знищують ворога. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Вони (росіяни - Главред) мають накопичення певні на території Курської області й (намагаються - Главред) розширювати зону активних бойових дій, заходити малими групами піхоти на нашу територію. Сили оборони максимально знищують ворога, не дають їм просуватися в глиб території" - розповів він. відео дня

Мисник зазначив, що на Сумщині також зафіксовано спроби прориву російських диверсійно-розвідувальних груп. Проте система оборони в регіоні дуже міцна і добре організована.

"Зберігається небезпека застосування (ДРГ - Главред), але в нас достатньо технічних засобів, повітряних засобів, щоб своєчасно виявляти такі групи, давати відсіч або знищувати їх. Але ворог все одно на різних напрямках намагається здійснювати своєрідну розвідку боєм, щоб прощупувати нашу оборону, виявляти наші позиції, щоб потім надалі теж застосовувати зі свого боку артилерію або авіаудари" - пояснив Мисник.

Речник додав, що окупанти застосовують комбіновані удари, поєднуючи наземні атаки з повітряними ударами.

"Це здебільшого піхота на якихось засобах пересування: квадроцикли, мотоцикли, бо саме важка військова техніка не може вільно тут діяти, бо ми своєчасно її ідентифікуємо і знищуємо, тож саме така тактика реалізації їхнього чисельної переваги. Намагаються пройти, накопичитись і якось зафіксуватися", - додав він.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська закріпилися на північному сході Сумської області, зокрема на лінії Веселівка — Журавка — Новеньке — Басівка. Активні бої тривають навколо Біловодів і в Локнях, розповіли у DeepState.

ДПСУ повідомила, що у Сумській області російські окупанти намагаються розширити зону наступу, заходячи малими групами вглиб української території. Найактивніше такі спроби фіксують у напрямках Басівка, Журавка, а також Володимирівка і Веселівка.

Крім цього, росіяни прагнуть створити "буферну зону". Наразі під контролем ворога перебувають чотири села: Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Мешканців цих сіл давно евакуйовано, загрози для цивільних немає.

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