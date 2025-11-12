Щось пішло не так: армія РФ в авральному порядку перекидає сили під Покровськ

Новоприбулих окупантів одразу ж відправляють у штурм і це не просто так.

Щодня колони техніки мчать в сторону українського міста на Донеччині / Колаж: Главред, фото: скріншот з карти DeepState, t.me/atesh_ua

Що повідомили в Атеш:

Росіяни вичерпали всі резерви під час битви за Покровськ

Армія РФ вимушена оголювати деякі ділянки фронту

Російське командування хоче захопити Покровськ будь-якою ціною

Запеклі бої за місто Покровськ тривають. І хоча росіяни вже поспішають кричати про перемогу, в армії країни-агресорки Росії не все так "солодко". Схоже, в окупантів щось пішло не так, адже їм бракує резервів для захоплення міста.

Про це повідомив партизанський рух Атеш. Про проблеми противника свідчить те, що за даними інформаторів та самих військовослужбовців РФ, окупанти в авральному порядку перекидають особовий склад на Покровський напрямок.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Звідки Росія перекидає війська

В Атеш стверджують, що у сторону Покровська щодня рухається військова техніка з особовим складном, який, ймовірно, знімають із Херсонського та Запорізького напрямків.

"У російської армії, очевидно, вичерпано і основні сили, і оперативні резерви для продовження наступу, тому вони змушені терміново оголювати інші ділянки фронту", - йдеться у повідомленні.

Агенти, які служать у 506-му мотострілецькому полку РФ кажуть, що до їхнього розташування прибувають сотні військовослужбовців щодня. Новоприбулих з інших підрозділів одразу ж відправляють у штурм, іноді навіть не встигаючи оформити у новому полку.

"Ці дані підтверджують, що Кремль намагатиметься захопити Покровськ за будь-яку ціну, не зважаючи на колосальні втрати в людях і техніці. Вони продовжують відправляти нові сили на вірну смерть", - додали представники партизанського руху.

Чи вдасться окупантам захопити Покровськ - думка експерта

Главред писав, що на думку військового експерта Івана Ступака, місто Покровськ Україна втрачає. Вже понад рік Покровськ є найбільш напруженою ділянкою фронту. Коли російська армія підходила до міста у 2024 році, здавалося, що місто буде взято в кільце, а потім захоплено. Однак минуло 13 місяців, а Покровськ досі не взято, і кільця навколо нього немає.

"Достатньо відкрити карти DeepState - і можна переконатися, що Покровськ не оточений. Однак є нюанс. Вузьке горлечко, яке ще залишається і залишає нашим військам можливість вийти з Покровська, завширшки всього близько 5 км. Тому Покровськ ми втрачаємо. Питання лише в тому, коли ми його втратимо, на яких позиціях російські війська зафіксуються і коли підуть далі", - пояснив Ступак.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, українським підрозділам вдалося звільнити населений пункт Родинське, що на північ від Покровська. Таким чином ЗСУ намагаються утримати північний фланг "кишені".

Раніше повідомлялося, що Росія, яка планувала захопити Покровськ ще у 2024 році, лише зараз наближається до мети. Місто, важливий логістичний вузол, перетворено на руїни, але російські війська продовжують просування

Нагадаємо, військові повідомляли, що російські окупанти прорвались у Покровськ. Нині у місті їх вже кілька сотень. Ворог активізувався на південній околиці та просувався на легкій техніці.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



