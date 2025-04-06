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"Села зруйновані, людей немає": військовий описав ситуацію під Покровськом

Віталій Кірсанов
6 квітня 2025, 18:55
166
Особливо небезпечний вид ворожих дронів - ті, що на оптоволокні, розповів боєць.
Роман Власенко описав ситуацію під Покровськом
Роман Власенко описав ситуацію під Покровськом / колаж: Главред, фото: ukr.radio, deepstatemap

Що сказав Роман Власенко:

  • Дуже важко стримувати ворога
  • Часто доводиться виконувати важку роботу

Біля Покровська (Донецька область) населені пункти повністю зруйновані, а людей - немає. Про це в інтерв'ю Українському радіо розповів 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, військовий 110-ї окремої механізованої бригади Роман Власенко.

"Тут усі села просто зруйновані. Тут, звичайно, пекло. У Воскресенці ми були - нікого немає. Комар - теж людей немає. Мирне - немає. Там росіяни йдуть посадку за посадкою, і воно так швидко все робиться. Дуже важко стримувати ворога і надзусилля хлопці докладають", - описав службу воїн.

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Він розповів, що служить у роті РЕБ, і головне його завдання - боротьба з ворожими БПЛА. Каже "захищаємо небо над нашими посадками, нашою піхотою".

Особливо небезпечний вид ворожих дронів - ті, що на оптоволокні, розповів боєць.

"Це такі нитки, якими передається сигнал. Вони бачать цей сигнал через цю нитку. Це вже не частота. Сигнал - на частоту накладено інформацію. І вийде, що частоти ми перекриваємо, але буває такий момент, що воно вже на "нитці". Там або швидко треба їхати, або ховатися, або, або, або, або, або. Ось так і воюємо. Ну що робити, хочеться це забути як страшний сон, і жити далі", - зазначив він.

За його словами, часто доводиться виконувати важку роботу, і через можливі обстріли її треба встигнути закінчити дуже швидко. У цьому допомагає хороша фізична підготовка.

"Бувало, що багато треба нести речей. Щоб позицію виставити, треба годину. І цілий кузов речей приїжджає на позиції. Плюс міномет може працювати по тобі. Треба швидко з кузова все викидати, в посадку заносити. Це цілий процес. І необхідна фізпідготовка дуже сильна. Особливо, коли згортаєш позиції, коли, припустимо, росіяни підходять за кілометр до тебе. Плюс піхота стріляє", - пояснив військовий.

Він додав, що має вже три контузії. Каже, хоч вони й легкі, без прямих куль та осколків, але все одно "досить відчутні".

"Я вже дуже хочу, звичайно, повернутися додому. Хочу в Чернігівську якусь бригаду, звісно, перевестися, щоб бути на своїй землі, як то кажуть, служити біля своїх, як то кажуть, кордонів", - зазначив Власенко.

'Села зруйновані, людей немає': військовий описав ситуацію під Покровськом
Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що країна-агресор Росія не полишає спроб захопити якомога більше територій України. Окупанти вже готуються до весняного наступу.

Раніше Главред писав, що окупанти з 80-ї окремої мотострілецької бригади скаржаться на те, що командування країни-агресора Росії "стирає" особовий склад у штурмах на островах Дніпра в Херсонській області.

Напередодні в ДПСУ повідомляли, що в Сумській області армія країни-агресора Росії намагається за допомогою малих штурмових груп перетнути кордон і закріпитися.

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Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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