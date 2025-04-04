Окупанти готуються до відбиття можливих атак ЗСУ у Криму, але є нюанс - ЗМІ

Окупанти готують укриття та вогневі точки.

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Укріплення окупанти виставляють вздовж важливої траси / Колаж: Главред, фото: скріншот з DeepState, скріншоти

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Вздовж дороги до двох міст Криму армія РФ облаштовує укриття

Окупанти пояснюють укріплення необхідністю відбиватися від ЗСУ

Окупаційні війська країни-агресорки Росії вздовж дороги від Чорноморського до Євпаторії і далі до Сак облаштовують укриття і вогневі точки. Про це повідомив Telegram-канал Крымский ветер.

Місцеві повідомляють, що вздовж усієї дороги росіяни виставили укріплення з бетону та мішків з піском. Особовий склад противника також розміщений вздовж траси та на перехрестях.

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Пояснюють таку підготовку ворожі війська необхідністю відбивати можливі атаки українських військових. Однак ця версія, найімовірніше, є не більш ніж прикриттям.

Справа в тому, що окупантам необхідно освоїти виділені кошти на оборону, але половину із них вже розікрали. Тому в Криму і розставляють укріплення.

Ситуація в Криму - останні новини

Нещодавно українські розвідники кілька днів поспіль масштабно атакували об'єкти російських окупантів у Криму. Зокрема, було уражено вертоліт, корабель Федір Урюпін, а також понад десять РЛС.

Раніше також стало відомо, що українські розвідники завдали удару по зенітно-ракетному комплексу "ТОР-М2" окупаційних військ, а також дрони спецпідрозділу "Prymarу" атакували російські судна в Криму.

Нагадаємо, Главред писав, що у березні декілька днів на Крим здійснювалися атаки безпілотними системами Головного управління розвідки Міноборони України. Удари завдавалися по російських радіолокаціних станціях, комплексах протиповітряної оборони, морських суднах і навіть вертольоту.

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Атаки ЗСУ на Крим З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі. Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

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