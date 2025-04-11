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Загроза відходу угруповання ЗСУ: РФ націлилася на ключове місто на сході

Олексій Тесля
11 квітня 2025, 02:30
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Лиман практично утримує північний берег Сіверського Дінця, пояснив Сергій Грабський.
ВСУ
/ Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Важливе із заяв Грабського:

  • Лиман практично утримує північний берег Сіверського Дінця
  • Прорив ворога в районі Лиману загрожуватиме угрупованню ЗСУ

Для Сил оборони України дуже важливо утримати Лиман Донецької області, який ворог намагається обійти й окупувати, заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.

Як підкреслив він в ефірі Radio NV, суть російської операції біля Лиману зводиться до обходу міста і його окупації з метою створення "нависання" над Слов'янсько-Краматорською агломерацією.

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"Лиман за специфікою своєю є індустріальним містом, у якому багато технологічних об'єктів, які можна використати як накопичувачі для озброєння, техніки, зосередження ресурсів, тобто створення такого логістичного командного хаба для подальшого наступу на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив експерт.

На його думку, Лиман практично утримує північний берег Сіверського Дінця, тому це є серйозним і важливим завданням для російських військ захопити його, а для ЗСУ важливо утримати місто.

Лиман инфографика Главред
/ Главред

Співрозмовник зазначив, що прорив ворога в районі Лиману загрожуватиме нашому угрупованню в районі Сіверська: "Тоді ми змушені будемо відходити з того району для того, щоб зберегти сили і не перетворити Сіверськ на другу Авдіївку".

Грабський також додав, що тому противник так "відчайдушно лізе" на місто. За його словами, там тривають дуже серйозні бої.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.

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Хто такий Сергій Грабський

Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

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Лиман війна Росії та України Сергій Грабський
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