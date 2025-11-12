Із рекордної дистанції: ЗСУ на Leopard знищили танк РФ на відстані понад 5 км

Екіпажі встановили два вражаючі рекорди.

Українські військові на танках Leopard встановили два рекорди / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, US Army

Що відомо:

Танкісти ЗСУ на Leopard уразили російський Т-72 на 5,5 км

Leopard 2A5 і 2A6 показали високу ефективність, витримуючи удари FPV-дронів і проходячи мінні поля

Досягнення перевищують світові рекорди, але не можуть бути офіційно зафіксовані

Українські військові продовжують демонструвати виняткову майстерність на полі бою. Екіпаж ітанків Leopard із 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ встановили два унікальні бойові рекорди, які, за словами військових, заслуговують на місце в Книзі рекордів Гіннеса.

Про це в ефірі Українського Радіо повідомив начальник відділення комунікацій бригади Сергій Дібров. Перший рекорд - ураження російського танка Т-72 на відстані 5,5 км прямим наведенням. Це перевищує чинний світовий рекорд у 5 км.

Другий - знищення бронетранспортера на дистанції 6 км 50 м за допомогою тепловізора, одним точним пострілом. Обидва результати були зафіксовані в журналі бойових дій, що підтверджує їхню достовірність.

"Це фантастичний результат для будь-якого танкіста. Один постріл - одна ціль. І це на таких дистанціях", - наголосив Дібров.

На озброєнні бригади - дві модифікації Leopard: 2A6 і 2A5, модернізовані шведськими фахівцями. За словами Діброва, техніка показала себе як надзвичайно надійна, ефективна та витривала. Танки здатні евакуювати пошкоджену техніку з мінних полів і продовжувати рух навіть після кількох влучань FPV-дронів.

"Це зовсім інший технічний рівень порівняно з радянськими чи російськими танками. Наші екіпажі вже мають досвід і вміють обслуговувати ці машини", - додав він.

/ Инфографика Главред

Чому такі рекорди не можуть потрапити до Гіннеса

Попри унікальність досягнень, формально зафіксувати їх неможливо. Регламент Книги рекордів Гіннеса вимагає присутності незалежної комісії, спеціального полігону, контрольних міток і точного вимірювання дистанції - умови, які неможливо забезпечити в зоні активних бойових дій.

Останні новини щодо успіхів ЗСУ

Як розповідав Главред, рух опору Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Deep strike Сил спеціальних операцій завдали уражень по ворожих об’єктах на тимчасово окупованій території Криму.

Як повідомили в ССО, фінальна фаза операції відбулася ще 6 жовтня поточного року, однак про неї не розголошували з міркувань оперативної безпеки.

Також у ніч на 12 листопада в місті Будьонівськ Ставропольського краю РФ прогриміли вибухи. Ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Ставролен".

Інші вражаючі новини з фронту:

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

