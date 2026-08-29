РФ готує новий напрямок для наступу, під загрозою велике місто – NYT

Українські військові порівнюють цей новий маршрут із "стежкою Хо Ши Міна".

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Росія намагається закріпитися на колишньому дні водосховища

Ворог готує ділянку для подальшого просування в бік Запоріжжя

Російські підрозділи розглядають територію колишнього Каховського водосховища як можливий ділянку для подальшого просування в бік Запоріжжя.

Після руйнування Каховської ГЕС водосховище практично зникло, а дно, що звільнилося, поступово вкрилося густою рослинністю. Це суттєво ускладнює спостереження з повітря та обмежує можливості застосування безпілотників, пише The New York Times з посиланням на українських військовослужбовців.

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Командир батальйону "Братство" Олексій Середюк розповів, що російська сторона намагається закріпитися на колишньому дні водосховища. Контроль над цією територією може дати окупантам можливість таємно переміщати особовий склад і шукати шляхи виходу до протилежного берега.

За даними Середюка, на цій ділянці вже перебувають сотні російських військовослужбовців. Вони облаштовують позиції для спостереження та організовують місця, де можуть зосередити підрозділи.

При цьому ведення бойових дій тут ускладнюється особливостями місцевості. Висока рослинність обмежує огляд і значно ускладнює пересування та пошук військовослужбовців.

Українські військові порівнюють цей маршрут із "стежкою Хо Ши Міна" - розгалуженою системою прихованих шляхів у В’єтнамі, призначеною для перекидання людей, озброєння та постачання. Як зазначає NYT, колишнє водосховище поступово стало самостійним ділянкою піхотного протистояння, де українські та російські підрозділи можуть вступати в безпосередній контакт.

Ще влітку українська сторона називала цю територію "сірою зоною". Тоді військові повідомляли, що російські підрозділи використовують для просування стару радянську кам’яну дорогу, яка десятиліттями перебувала під водою.

Серйозним фактором залишається рослинність, що вкрила значну частину території. Вона не тільки ускладнює пересування, а й значно знижує ефективність роботи безпілотників. За словами Середюка, українським військовослужбовцям іноді доводиться витрачати кілька діб на пошук своїх товаришів по службі серед густих заростей.

Разом із тим російські військові, за оцінками українських командирів, не завжди прагнуть вступати в безпосередній бій. Деякі підрозділи зосереджені переважно на спостереженні за місцевістю та передачі розвідувальної інформації.

Ситуація на фронті: що кажуть військові

Російські війська спробували використати Райгородок як плацдарм для просування в бік Слов'янська, однак розвинути успіх їм не вдалося. Водночас противник залишається активним на Лиманському напрямку та продовжує завдавати ударів у районі самого Лимана, повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, українські сили нещодавно розширили зону відповідальності, включивши до неї територію аж до Райгородка. Саме на цій ділянці зараз фіксується помітна активність російських підрозділів. Окупанти намагалися пройти через населений пункт і просунутися далі до Слов’янська, однак зіткнулися з опором і не змогли закріпити просування.

Раніше Главред повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ відвоювали більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжували штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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