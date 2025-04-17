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"По Чернігову б'ють не випадково": Зеленський назвав стратегічні цілі наступу РФ

Юрій Берендій
17 квітня 2025, 20:19
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія концентрує сили для нових наступів та назвав головні стратегічні цілі Кремля на даному етапі війни.
'По Чернігову б'ють не випадково': Зеленський назвав стратегічні цілі наступу РФ
Зеленський назвав стратегічні цілі наступу РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 ОМБр

Про що сказав Зеленський:

  • Росія готується до нових наступальних операцій на кількох напрямках
  • Дії РФ спрямовані на збільшення тиску на Україну
  • На Сумському напрямку РФ зібрала 60-тисячне угрупування військ

Росія концентрує свої зусилля на шести ключових регіонах України, зокрема на Криму, прагнучи використати захоплені території як інструмент тиску на Україну під час міжнародних переговорів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російська сторона діє згідно з власним наративом, який частково підхоплюють і деякі міжнародні партнери, коли йдеться про тимчасово окуповані шість регіонів України, включно з Кримом. У цьому контексті вже можна зрозуміти, на які напрямки зосереджені основні військові дії РФ. Деякі з них уже реалізуються, інші — на підготовчій стадії.

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За словами президента, стратегічною метою Росії є посилення своїх позицій перед можливими перемовинами, зокрема через тиск на Україну, заручившись підтримкою інших держав, а також через досягнення результатів на тимчасово окупованих територіях.

"І для того, щоб мати такий тиск, треба захопити більше територій, як я вже сказав трішки раніше, більше квадратних кілометрів землі для того, щоб тиснути на Україну", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що регіони, про які йдеться, можна легко визначити та проаналізувати. Водночас, щоб досягти своїх цілей, Росія планує діяти не лише на вже відомих напрямках, а й активізуватися в інших зонах, щоб створити враження для окремих міжнародних партнерів, зокрема тих, від яких Україна очікує більшої рішучості у питанні тиску на Москву.

Для створення такого враження Росія намагається використати потенційні військові здобутки на інших напрямках. Одним із таких є Сумщина, де наразі спостерігається значне скупчення ворожих військ.

"Вони Чернігів обстрілюють також не випадково. Ми сьогодні не даємо сконцентрувати достатню кількість військ навпроти Чернігова, Харкова та Запоріжжя. Ми не даємо сконцентрувати достатньо військ для "рускіх" для повноцінного наступу. Тому є у них хвилі. Хоча напроти Сумського напрямку, ви знаєте, що йде велике накопичення, там більше 60 тисяч росіян", - повідомив він.

Зеленський підкреслив, що риторика російських політиків відображає їхню поведінку на фронті, а головне завдання України полягає в тому, щоб не допустити реалізації їхніх намірів.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська здійснили спробу наступу на Покровськ, однак українські захисники відбили атаку та знищили ворожі сили. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

На Запорізькому напрямку окупанти влаштували масштабний штурм. З російського боку в штурмі було задіяно 300 військових, 40 одиниць техніки та три танки. Як заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, ворог намагався прорватися в районах П'ятихаток, Степового, Лобкового, Малої Токмачки та Малих Щербаків.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що на Покровському напрямку українські воїни щодня відбивають до 30 атак ворога, завдаючи йому суттєвих втрат. За останні тижні українським військовим вдалося звільнити приблизно 16 квадратних кілометрів поблизу населених пунктів Удачне, Котлине та Шевченко.

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