Кім Чен Ин знову відправить на Курщину тисячі північнокорейців: в РФ назвали мету

Шойгу повідомив, скільки північнокорейців відправлять у Росію та для чого.

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Диктатори КНДР і Росії домовились про нову співпрацю / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Що сказав Шойгу:

До Росії відправлять саперів та будівельників з КНДР

В Курській області незабаром буде 6 тисяч північнокорейців

Очільник КНДР, диктатор Кім Чен Ин вирішив відправити в країну-агресорку Росію північнокорейських саперів та будівельників нібито для того, щоб відновлювати Курську область.

Про це, як пишуть росЗМІ, заявив колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час візиту в КНДР. За його словами, до Росії мають прибути 6 тисяч північнокорейців.

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"Головою державних справ КНДР Кім Чен Ином прийнято рішення направити до Росії одну тисячу саперів для розмінування ‌‌‌‌‌‌російської території, а також п'ять тисяч військових будівельників для відновлення зруйнованих інфраструктурних об'єктів", - сказав Шойгу.

Крім цього він заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін з очільником КНДР прийняли рішення про "увічнення подвигу солдатів Корейської народної армії, які брали участь у бойових діях".

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Допомога КНДР Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за майже два роки Північна Корея передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Поставки відбуваються масово та системно - морськими та залізничними маршрутами.

Згідно з іншими даними, лише за останні півтора року КНДР передала Росії до 9 мільйонів артилерійських снарядів різного калібру, включаючи снаряди 122 мм і 152 мм, та щонайменше 100 балістичних ракет.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що збройні сили КНДР були направлені до Росії. Вони брали участь у бойових діях проти України на території Курської області.

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Хто такий Сергій Шойгу? Сергій Шойгу - державний діяч та політик країни-агресора Росії. Міністр оборони Російської Федерації з 6 листопада 2012 року по 12 травня 2024. Секретар Ради Безпеки РФ з 12 травня 2024 року. Підозрюваний у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку. Перебуває у міжнародному розшуку з червня 2024 року, пише Вікіпедія.

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