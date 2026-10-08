ЗСУ пішли в контратаки і зірвали плани РФ з захоплення важливої ділянки фронту

Наступальна кампанія армії РФ провалилася одразу на кількох напрямках.

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Українські військові не дають окупантам можливості реалізувати план з захоплення Донбасу / Колаж: Главред, фото: карта ISW, 34 ОБрМП

Що повідомили аналітики:

РФ продовжує наступ на кількох напрямках

Підтвердженого просування окупантів майже немає

ЗСУ проводять успішні контратаки на Донеччині

Окупаційна армія країни-агресора Росії продовжує наступальні операції одразу на кількох напрямках фронту. Однак на більшості ділянок підтвердженого просування у ворога немає.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). В той же час українські військові проводять успішні контратаки у Донецькій області.

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Як змінилася ситуація на фронті

На Сумщині окупанти продовжили спроби обмеженого наступу, однак жодних підтверджень успіхів армії РФ немає. Українські сили в Сумській області проводили контратаки.

На Харківщині окупаційна армія намагалася інфільтруватися біля Вовчанська. Російські мілблогери поширюють перебільшені заяви про просування військових РФ у районі стику Вовчанського та Великобурлуцького напрямків.

Однак Сили оборони України завдали удару по російських військових після ймовірної спроби інфільтрації на схід від Вовчанська.

На півночі Куп'янська українські військові проводили контратаки, тоді як ворожі війська не досягли там підтвердженого просування.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

На Лиманському напрямку Сили оборони також продовжують контратаки вздовж східного берега річки Жеребець на північний схід від Лиману, в той час як окупантам не вдається закріпити позиції навколо самого Лиману.

На Слов'янсько-Краматорському напрямку російське угруповання хоче створити умови для масштабнішого наступу, але нинішні темпи просування не дозволяють Кремлю реалізувати цю мету.

"Російські війська здійснили операцію з проникнення на схід від Краматорська. Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 7 жовтня, українські сили завдали удару по російській позиції в західній частині Малинівки (на схід від Краматорська) після того, як, за оцінкою ISW, там відбулася російська операція з проникнення", - додали аналітики.

Чи може РФ взяти під контроль всю Донеччину - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, Україна може бути змушена до весни сісти за стіл переговорів про припинення вогню та піти на поступки, якщо фінансування й постачання озброєння затримаються.

За такого розвитку подій Росія здатна встановити контроль над усією Донеччиною, проте не силою зброї, а внаслідок домовленостей. За песимістичним прогнозом, Сили оборони до весни можуть відходити ще швидше, ніж зараз. Причиною стануть перебої з коштами та зброєю, накладені на нестабільність усередині країни.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Гуляйпільському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу селища Цвіткове Василівського району Запорізької області.

Раніше стало відомо, що західні аналітики вважають, що в результаті української операції "Вівальді" на Донбасі РФ втратила десятки квадратних кілометрів території.

Напередодні повідомлялося, що захоплення Харкова зараз не є пріоритетом для російської окупаційної армії. Плацдарми на півночі області противник використовує як відволікаючий маневр, а основний тиск спрямовує на Донеччину.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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