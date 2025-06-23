Наступ РФ на Суми – прикриття: що задумали окупанти на іншому напрямку

Експерт наголосив, що Курська операція має стратегічне значення.

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Наступ РФ в Сумській області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

Ймовірно, Суми – це не мета російського наступу на цій ділянці

Завдання росіян — знищити або змусити до втечі наше угруповання в Курській області

Курську операцію слід продовжувати

Ситуація на Сумському напрямку тісно пов’язана з бойовими діями на території Курської області РФ. Про це заявив керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі FreeДом.

За його словами, на Сумському напрямку успішні дії ЗСУ дещо потіснили противника.

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"Інший момент, що ми всі зосереджені на тому, наскільки ворог просунувся до Сум. Але, швидше за все, не самі Суми є метою російського наступу на цій ділянці. Завдання росіян — знищити або змусити до втечі наше угруповання в Курській області, насамперед на Суджанському напрямку. І тут якраз найбільш небезпечним є просування росіян до траси Суми — Суджа з метою її перерізати. Перерізавши її, ворог позбавляє логістики наші Сили оборони, які перебувають на території Курщини. І тоді вони стають перед загрозою або оточення, або важкого відступу на нашу територію", - наголосив він.

Експерт зауважив, що українські війська успішно діють в районі села Тьоткіно Курської області.

Крім того, на його думку, Курську операцію слід продовжувати, оскільки вона має стратегічне значення.

"Через нашу операцію в Курській області зосереджено 60-тисячне угруповання росіян. Якщо операція на Курщині закінчується, тоді у Путіна і його генералів виникає питання: що робити далі? Розширювати так звану "буферну зону" на Сумську, Чернігівську області? Але для цього ресурсів потрібно на порядок більше. Другий варіант — перекидати сили з Курської області на напрямок головного удару — на схід. Тобто на Покровськ, на Торецьк, на Часів Яр, на Новопавлівський напрямок, на Лиман, де точаться основні бої, які визначають зараз характер бойових дій і взагалі чим закінчиться як мінімум цей рік", - сказав Лакійчук.

Він також додав, що в Донецькій області росіянам зараз не вистачає ресурсів для прориву української оборони та розвитку успіху.

"Але якщо сили, які зараз задіяні на Сумщині та Курщині, росіяни перекинуть на Покровський або на Лиманський напрямок, то я сподіваюся, що вони не зможуть прорвати українську оборону, але нам утримати свої позиції буде значно складніше. Якщо ж росіяни залишать ці сили на півночі та продовжать "бодатися" на Сумському напрямку, тоді Путін і його командування не зможуть досягти своїх завдань. Тобто фактично Сумщина виступає своєрідним лакмусовим папірцем", - підсумував експерт.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що ЗСУ не лише ефективно стримують окупантів, а й, за можливості, переходять у наступ. Українські захисники ведуть маневрену оборону.

Аналітики DeepState повідомили, що українські захисники мають успіхи на фронті. Зокрема, бійці звільнили селище Андріївка Сумської області. Населений пункт перебуває під контролем наших військових.

Водночас, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що в Курській області Росії українські сили стримують вороже угрупування чисельністю 10 тисяч військових і контролюють територію близько 90 квадратних кілометрів.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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