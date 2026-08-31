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Сили оборони повернули контроль: ISW повідомили про важливий прорив на фронті

Анна Косик
31 серпня 2026, 07:59
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Окупантів вдалося витіснити з великої ділянки фронту.
Сили оборони повернули контроль: ISW повідомили про важливий прорив на фронті
На Куп'янському напрямку ситуація помітно змінилася / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр, скрsншот з DeepState

Що повідомили аналітики:

  • В українських військових є успіхи на Куп'янському напрямку
  • СОУ, ймовірно, готуються відновити маневреність на фронті

Сили оборони України звільнили два квадратні кілометри лісу під Куп'янськом. Про це повідомили бійці корпусу "Хартія", а аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили значення цього прориву на Харківщині.

Українські військові зачистили лісову місцевість на південний захід від Западного та продовжують просування на захід від Дворічної. Ці населені пункти розташовані на північ від Куп'янська.

відео дня
Сили оборони повернули контроль: ISW повідомили про важливий прорив на фронті
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Чому прорив СОУ важливий

Аналітики зауважили, що українські та російські військові ще з 2025 року намагаються відновити можливість маневрувати на полі бою. І, схоже, Сили оборони зараз прикладають неабиякі зусилля для цього.

"Нещодавні українські контратаки, зокрема на Куп'янському напрямку, та придушення російської оборони за допомогою дронів, ймовірно, є частиною цих зусиль", - наголосили аналітики.

Росія може готуватися до нового наступу

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, російські війська нарощують чисельність особового складу та військової техніки на Слов’янському напрямку. За оцінкою українських військових, це може свідчити про підготовку РФ до посилення наступальних дій у районі Лиману.

При цьому Сили оборони України продовжують проводити контратаки на окремих ділянках фронту і мають підтверджене просування поблизу Добропілля. Водночас російська армія продовжує наступальні дії одразу на кількох напрямках, однак підтвердженого просування окупантів на низці ділянок немає.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України відновили контроль над територією поблизу населеного пункту Западне Куп’янського району Харківської області.

Раніше окупаційна армія РФ мала територіальні успіхи на Краматорському напрямку. Ворог просунувся в районі села Никифорівка Соледарської міської громади Бахмутського району.

Напередодні стало відомо, що російські війська можуть спробувати захопити Краматорськ і Слов’янськ у Донецькій області уже на початку 2027 року.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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