ЗСУ рознесли замаскований пункт управління РФ на Бєлгородщині - Генштаб

Ураження суттєво знижує можливості росіян вести бойові дії в Сумській та Харківській областях, зазначили в Генштабі ЗСУ.

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ЗСУ ліквідували замаскований пункт управління РФ у Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: 47 окрема артилерійська бригада, скріншот карти Deep State

Що відомо:

ЗСУ вдарили по командному пункту прикордонної застави РФ на Бєлгородщині

Попри посилені заходи маскування, об'єкт було знищено

Ліквідовано засоби зв'язку та технічне обладнання ворога

Українські Повітряні сили завдали влучного удару по командному пункту російської прикордонної застави в селищі Глотово, що розташоване в Бєлгородській області Росії. Об'єкт було успішно знищено, попри посилені заходи маскування ворога. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, українські захисники вдарили по командному пункту росіян на Бєлгородщині 21 березня. Внаслідок удару знищено ключові засоби зв'язку та інше технічне обладнання ворожих військ.

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"Незважаючи на те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника", - зазначили військові.

Ураження пункту управління має важливе значення для зниження можливостей ворога проти підрозділів Сил оборони України. Генштаб наголошує, що цей удар підірвав спроможність російських військових вести бойові дії в Сумській та Харківській областях.

"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові сил оборони продовжать завдавати ударів по пунктах управління окупантів з метою зниження їх здатності вести агресивну війну проти України", - йдеться у повідомленні.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 11 березня Сили оборони завдали ударів по стратегічних об'єктах Росії, що підтримують її агресію проти України. Влучання зафіксовані на Московському нафтопереробному заводі та диспетчерській станції "Стальной конь" Орловської області, яка контролює нафтопровід "Дружба".

Генштаб ЗСУ підтвердив атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи у Рязанській та Самарській областях Росії. Рязанський НПЗ, який виробляв авіаційний керосин марки ТС-1 для російської авіації, зазнав значних пошкоджень. Також під ударом опинився Новокуйбишевський НПЗ, пальне якого використовували війська агресора на північному напрямку.

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 березня Сили спеціальних операцій та СБУ атакували аеродром "Енгельс" у Саратовській області РФ, спричинивши масштабну пожежу та вибухи. Зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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