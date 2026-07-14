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Сили оборони прорвали оборону і відкинули ворога: у DeepState назвали напрямки

Олексій Тесля
14 липня 2026, 18:49
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Скорочення територій, що перебувають під контролем ворога, є результатом успішних дій підрозділів Сил оборони.
ВЗС, російська армія
Стало відомо про успіхи Сил оборони на фронті / Колаж: Главред, фото: 4-та окрема танкова бригада, МО РФ

Головне:

  • Сили оборони України відкинули ворога на Дніпропетровщині
  • Окупанти РФ досягли успіху в двох районах

Сили оборони відкинули російських окупантів у Дніпропетровській області, розширивши "сіру зону" на фронті.

Про успіх українських захисників йдеться у повідомленні профільного OSINT-проєкту DeepState.

відео дня

"Сили оборони України відкинули ворога поблизу Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького", - йдеться в повідомленні.

Подробиці успіху Сил оборони

На картах DeepState показано, що 33,37 кв. км територій на межі Донецької та Дніпропетровської областей, які раніше були окуповані ворогом, перейшли в так звану зону проникнення ("сіру зону").

Зокрема, повністю в сірій зоні опинилася раніше повністю окупована Новогеоргіївка, частково – Маліївка та Запорізьке, а також околиці села Комишуваха в Донецькій області та сіл Вороне і Тернове – у Дніпропетровській.

"Скорочення територій, контрольованих ворогом, є результатом успішних дій підрозділів Сил оборони. Поки що противник ще утримує позиції в тилу, тому уточнення щодо блакитної зони будуть пізніше", – зазначають аналітики.

Карти зон бойових дій

Ситуація навколо Маліївки:

Знімок екрана
/ DeepState

Ситуація навколо Січневого:

Знімок екрана
Screenshot / DeepState

Ситуація навколо Новогеоргіївки:

Знімок екрана
/ DeepState

Ситуація навколо Запорізького:

Знімок екрана
/ DeepState

Де просунувся ворог

Водночас зазначається, що противник розширив на 3,48 кв. км сіру зону на сумському напрямку в бік сіл Корчаківка та Нова Січ за рахунок територій, які перебували під постійним контролем Сил оборони. Про збільшення площі ворожої окупації не повідомляється.

Тимчасово окуповані території України
/ Інфографіка: Главред

Успіх ЗСУ на Дніпропетровщині: що передувало

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" Збройних сил України раніше заявив про успішне проведення наступальної операції в Дніпропетровській області. За інформацією підрозділу, українським військовим вдалося повернути під свій контроль шість населених пунктів.

Як повідомили в полку, під час операції підрозділи ЗСУ просунулися приблизно на 25 кілометрів, покращивши свої позиції на цьому напрямку.

Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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