Сили оборони прорвали оборону і відкинули ворога: у DeepState назвали напрямки

Головне:
- Сили оборони України відкинули ворога на Дніпропетровщині
- Окупанти РФ досягли успіху в двох районах
Сили оборони відкинули російських окупантів у Дніпропетровській області, розширивши "сіру зону" на фронті.
Про успіх українських захисників йдеться у повідомленні профільного OSINT-проєкту DeepState.
"Сили оборони України відкинули ворога поблизу Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького", - йдеться в повідомленні.
Подробиці успіху Сил оборони
На картах DeepState показано, що 33,37 кв. км територій на межі Донецької та Дніпропетровської областей, які раніше були окуповані ворогом, перейшли в так звану зону проникнення ("сіру зону").
Зокрема, повністю в сірій зоні опинилася раніше повністю окупована Новогеоргіївка, частково – Маліївка та Запорізьке, а також околиці села Комишуваха в Донецькій області та сіл Вороне і Тернове – у Дніпропетровській.
"Скорочення територій, контрольованих ворогом, є результатом успішних дій підрозділів Сил оборони. Поки що противник ще утримує позиції в тилу, тому уточнення щодо блакитної зони будуть пізніше", – зазначають аналітики.
Карти зон бойових дій
Ситуація навколо Маліївки:
Ситуація навколо Січневого:
Ситуація навколо Новогеоргіївки:
Ситуація навколо Запорізького:
Де просунувся ворог
Водночас зазначається, що противник розширив на 3,48 кв. км сіру зону на сумському напрямку в бік сіл Корчаківка та Нова Січ за рахунок територій, які перебували під постійним контролем Сил оборони. Про збільшення площі ворожої окупації не повідомляється.
Успіх ЗСУ на Дніпропетровщині: що передувало
425-й окремий штурмовий полк "Скеля" Збройних сил України раніше заявив про успішне проведення наступальної операції в Дніпропетровській області. За інформацією підрозділу, українським військовим вдалося повернути під свій контроль шість населених пунктів.
Як повідомили в полку, під час операції підрозділи ЗСУ просунулися приблизно на 25 кілометрів, покращивши свої позиції на цьому напрямку.
Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили.
Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.
Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.
Читайте також:
- Підозрюється у вбивстві цивільних: екскомандира 155-ї ОМБр затримали - деталі
- Кривонос незаконно став директором НАБУ – його призначили на "незалежному" конкурсі з порушенням закону Кучерявенком, – експрокурор САП
- "Росіянам час тікати": Курносова попередила про похмуре майбутнє Криму
Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред