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На гарячому напрямку зупинили просування ворога: РДК отримав важливе завдання

Ангеліна Підвисоцька
30 червня 2026, 11:42
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Протягом кількох місяців бійці РДК штурмували позиції окупантів.
ЗСУ, Фронт, Війна
На Запорізькому напрямку РДК зупинили просування РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

  • Бійці РДК отримали важливе завдання
  • На Запорізькому напрямку зупинили просування РФ

У Запорізькій області добровольці з Російського добровольчого корпусу зупинили просування російських окупантів на певній ділянці. Про це повідомляють ГУР та РДК.

Як повідомляють у Головному управлінні розвідки України, бійці РДК отримали важливе завдання взимку 2025–2026 років. Кілька місяців воїни проводили активні штурми.

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На цій ділянці вдалося зачистити 9 квадратних кілометрів території.

"Було стабілізовано доручений ділянку оборони", - йдеться в повідомленні.

У полон здалися 24 російських окупанти. Також бійцям з РДК вдалося ліквідувати 80 ворожих солдатів.

Де можуть розпочатися інтенсивні бої - думка експерта

Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що найближчим часом найбільш інтенсивні бойові дії на фронті можуть зосередитися в Константинівській, Покровсько-Мирноградській та Лиманській агломераціях. На його думку, саме ці напрямки залишаються пріоритетними для російського командування, яке прагнутиме зосередити там основні сили наступу.

Водночас ситуація на півдні України, за оцінкою експерта, може розвиватися за іншим сценарієм. Тимочко припускає, що російські війська там можуть знизити активність наступальних дій і зосередитися на утриманні вже зайнятих позицій, що поступово призведе до зниження інтенсивності боїв.

Окремо експерт зазначає, що російська армія неодноразово демонструвала готовність утримувати захоплені території навіть у складних умовах. За його словами, окупаційні сили можуть продовжувати оборону навіть у разі проблем із логістикою, оскільки раніше вже витрачали значні ресурси заради збереження контролю над позиціями.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв "Главред", російські окупаційні війська втратили можливість оперативно перекидати свої сили та засоби на території Приазов’я без безпечних логістичних маршрутів. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі "Еспресо".

Крім того, речник Об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти посилили наступ на території Харківської області. Ворог посилює тиск і збільшує кількість атак на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, що Костянтинівка - один із найважливіших опорних пунктів української оборони на Донбасі - опинилася під загрозою оточення. Російські війська зуміли проникнути на територію міста, внаслідок чого його значна частина фактично перетворилася на "сіру зону", яку не контролює жодна зі сторін.

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Про джерело: Російський добровольчий корпус (РДК)

Російський добровольчий корпус - військовий підрозділ Збройних сил України, сформований вихідцями з Росії, які проживають на території країн Європейського Союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України.

Наразі ведуть бойові дії на Авдіївському напрямку, у Запоріжжі, на Лиманському напрямку, а також на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

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