Говорити про перемирʼя ще рано: РФ активно готується до наступальної операції

Плацдармами для атак можуть стати: Словʼянськ - Краматорськ, Дружківка та Костянтинівська міська агломерація.

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Літня наступальна операція РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

Окупанти розпочали підготовку до наступальної операції

Путін марить тим, щоб знищити Україну

Росія не погодиться на перемирʼя найближчим часом

Армія країни-агресора Росії розпочала підготовку до проведення наступальної операції влітку на трьох плацдармах фронту. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі Еспресо.

"Буквально вчора я побачив у ЗМІ повідомлення від очільника російського посольства в Лондоні. Він чітко артикулює ті речі, які свого часу озвучував Путін, а потім про це неодноразово говорив Лавров. Зокрема, про те, що РФ готова розпочати переговори з Україною, але з урахуванням ситуації на землі. Путін дуже хоче отримати для себе певні зиски. Йдеться про те, що Україна має вивести свої війська з території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей, а також вивести свої сили з території Курської області РФ. Я не знаю, хто з сучасних українських політиків готовий буде пристати на такі умови. Тож очевидно, що розмови про бажання Путіна укласти мир недоречні", - наголосив він. відео дня

За його словами, Путін дійсно може включитись у переговорний процес, але це будуть пусті заяви та дії.

"Він (Путін, - ред.) хоче реалізувати ключову візію свого життя. Путін марить тим, щоб знищити Україну", - вважає Селезньов.

Експерт також додав, що Росія не погодиться на перемирʼя найближчим часом, а тому у 2025 році триватимуть активні бойові дії.

"Ми, на жаль, не побачимо цього року зменшення інтенсивності бойових дій. Ворог має ресурси й намагається реалізувати свої плани. Події, які відбуваються на полі бою, дуже красномовні. Вважаю, що сьогодні росіяни активно готуються до літньої наступальної кампанії, формуючи три плацдарми для атак, зокрема, Словʼянськ - Краматорськ, Дружківка та Костянтинівська міська агломерація. Тому не варто тішити себе ілюзіями, що Путін найближчим часом погодиться на мир", - підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, ЗСУ здійснили серію механізованих атак в Курській області та прорвалися на глибину до 5 кілометрів за лінію оборони росіян на південний схід від Суджі.

У DeepState повідомили, що російські окупанти мають проблеми з логістикою на Покровському напрямку. Крім того, у ворога є труднощі з ротацією, евакуацією важкопоранених, боєприпасами, медикаментами та продовольством.

Пресслужба ОСУВ "Хортиця" повідомила, що на Краматорському та Торецькому напрямках окупанти штурмували укріплення українських військових за підтримки артилерії та дронів.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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