У РФ великі проблеми на ключовому напрямку: ворог втрачає ініціативу на фронті

ЗСУ проводять тактичні контратаки, що дозволяє поліпшувати позиції .

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Аналіти розповіли про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

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У росіян проблеми з логістикою під Покровськом

Сили оборони України перехопили ініціативу на Покровському напрямку

Ситуація на півдні Донеччини залишається напруженою

Російські окупанти мають проблеми з логістикою на Покровському напрямку. Крім того, у ворога є труднощі з ротацією, евакуацією важкопоранених, боєприпасами, медикаментами та продовольством. Про це повідомили у DeepState.

Аналітики зазначили, що останнім часом кількість штурмових дій суттєво впала, а Сили оборони України перехопили ініціативу на цій ділянці фронту.

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"Це продумані тактичні відновлення, які впливають на ситуацію та процес залученості сил з боку ворога. Наразі окупанти в основному накопичують або вже проводять штурмові дії, щоб відновити свої втрачені позиції, в той час, як ЗСУ цим користуються і продовжують покращувати своє положення", - йдеться в повідомленні.

Логістика ворога на Покровському напрямку / Колаж: DeepState

На відміну від району Покровська, ситуація на півдні Донеччини залишається напруженою.

Аналітики написали, що в районі Курахового росіяни зосереджують сили, готуючи наступальні дії. Основні бої тривають біля Андріївки, Костянтинополя та Улаклів.

У районі Великої Новосілки окупанти продовжують наступ після захоплення Новоочеретуватого, Скудного та Бурлацького.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як писав Главред, у ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ зачистили населений пункт Котлине. Вони вибили ворога за межі села та не дали йому закріпитися. Відомо, що відстань від села до траси складала всього 6 кілометрів, а до Дніпропетровської області – 4,6 кілометра.

Нещодавно військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що з липня 2024 року, близько 150 тис. військовослужбовців втратила російська армія на Покровському напрямку. Наразі на цій ділянці фронту українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання Хортиця Віктор Трегубов повідомляв, російські окупаційні війська на Покровському напрямку намагаються розвинути наступ, використовуючи перевагу в чисельності особового складу. Тривають важкі бої.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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