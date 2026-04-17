Які сукні будуть модними у 2026 році: Андре Тан продемонстрував трендові моделі

Андре Тан назвав найпопулярніші та наймодніші тренди цієї весни.

Андре Тан назвав трендові сукні

Коротко:

Які сукні будуть у моді цієї весни

Чи можна їх буде одягнути на випускний

З приходом довгоочікуваної весни хочеться одягатися жіночно, легко і яскраво.

Український дизайнер Андре Тан назвав наймодніші сукні 2026 року. "Дивіться і запам'ятовуйте, які моделі не залишать вас непоміченими", — каже дизайнер на своїй сторінці вInstagram.

Бандажні сукні

За словами Андре Тана, ці сукні виглядають дуже гламурно. Втім, він зазначає, що ці сукні підійдуть жінкам і дівчатам із фігурою "пісочний годинник".

Андре Тан назвав наймодніші сукні 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Сукні в білизняному стилі

Ще один тренд цієї весни — сукні в білизняному стилі. "Вони не втрачають своєї актуальності вже п'ять сезонів поспіль. Легкі та романтичні. Мені здається, що буде красиво поєднати сукню з теплим об'ємним верхом. Ідеально для прохолодних вечорів", — каже Андре Тан.

Сукні з квітами

"Сукні з квітами — хіт сезону", — каже Андре Тан. Особливо стильно виглядають великі квіти. "Я раджу використовувати цей тренд для головних свят вашої родини, а також для випускних", — каже він.

Про особу: Андре Тан Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.

