Які сукні будуть модними у 2026 році: Андре Тан продемонстрував трендові моделі

Коротко:
- Які сукні будуть у моді цієї весни
- Чи можна їх буде одягнути на випускний
З приходом довгоочікуваної весни хочеться одягатися жіночно, легко і яскраво.
Український дизайнер Андре Тан назвав наймодніші сукні 2026 року. "Дивіться і запам'ятовуйте, які моделі не залишать вас непоміченими", — каже дизайнер на своїй сторінці вInstagram.
Бандажні сукні
За словами Андре Тана, ці сукні виглядають дуже гламурно. Втім, він зазначає, що ці сукні підійдуть жінкам і дівчатам із фігурою "пісочний годинник".
Сукні в білизняному стилі
Ще один тренд цієї весни — сукні в білизняному стилі. "Вони не втрачають своєї актуальності вже п'ять сезонів поспіль. Легкі та романтичні. Мені здається, що буде красиво поєднати сукню з теплим об'ємним верхом. Ідеально для прохолодних вечорів", — каже Андре Тан.
Сукні з квітами
"Сукні з квітами — хіт сезону", — каже Андре Тан. Особливо стильно виглядають великі квіти. "Я раджу використовувати цей тренд для головних свят вашої родини, а також для випускних", — каже він.
Про особу: Андре Тан
Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.
