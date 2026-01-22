Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

У Черкаській області 23 січня запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності через наслідки ворожих атак.

Відключення світла Черкаси - графіки для Черкаської області на 23 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Світло на Черкащині 23 січня будуть вимикати протягом дня

Обмеження діють через наслідки російських атак

Завтра, 23 січня, по всій території Черкащини будуть діяти графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промислових підприємств. Про це повідомило Черкасиобленерго.

В обленерго зазначили, що через триваючі ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у Черкаській області 23 січня за розпорядженням НЕК "Укренерго" запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також 23 січня з опівночі до кінця доби для промислових споживачів і бізнесу регіону діятимуть графіки обмеження потужності.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 23 січня / Скріншот

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 00:00 - 04:30, 06:00 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 1.2

1.2 01:00 - 05:30, 07:00 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 00:00 - 01:00, 02:30 - 07:00, 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 00:00 - 03:00, 04:30 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 00:00 - 01:30, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 00:00 - 00:30, 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 00:00 - 03:30, 05:00 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 00:00 - 02:30, 04:00 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 01:30 - 06:00, 07:30 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:30

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 00:30 - 05:00, 06:30 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 23:30

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 січня у Запорізькій області запровадять погодинні відключення електроенергії та обмеження споживаної потужності. Про це повідомили в Запоріжжяобленерго.

У Сумах 23 січня електропостачання здійснюватиметься за графіками. У Сумиобленерго пояснили, що такі заходи пов’язані з ворожими обстрілами, які призвели до суттєвого дефіциту електроенергії в енергосистемі.

У зв’язку з режимом надзвичайної ситуації в енергетичній сфері Міністерство внутрішніх справ закликало громадян завчасно подбати про запас води та продуктів на кілька діб.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

