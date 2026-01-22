Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

Юрій Берендій
22 січня 2026, 22:36
602
У Черкаській області 23 січня запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності через наслідки ворожих атак.
Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня
Відключення світла Черкаси - графіки для Черкаської області на 23 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Світло на Черкащині 23 січня будуть вимикати протягом дня
  • Обмеження діють через наслідки російських атак

Завтра, 23 січня, по всій території Черкащини будуть діяти графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промислових підприємств. Про це повідомило Черкасиобленерго.

В обленерго зазначили, що через триваючі ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у Черкаській області 23 січня за розпорядженням НЕК "Укренерго" запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Також 23 січня з опівночі до кінця доби для промислових споживачів і бізнесу регіону діятимуть графіки обмеження потужності.

відео дня
Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня
Графіки відключення світла у Черкаській області на 23 січня / Скріншот

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 00:00 - 04:30, 06:00 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 1.2

1.2 01:00 - 05:30, 07:00 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 00:00 - 01:00, 02:30 - 07:00, 08:30 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 00:00 - 03:00, 04:30 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 00:00 - 01:30, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 00:00 - 00:30, 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 00:00 - 03:30, 05:00 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 00:00 - 02:30, 04:00 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 24:00

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 01:30 - 06:00, 07:30 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:30

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 00:30 - 05:00, 06:30 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 23:30

Відключення світла 23 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 січня у Запорізькій області запровадять погодинні відключення електроенергії та обмеження споживаної потужності. Про це повідомили в Запоріжжяобленерго.

У Сумах 23 січня електропостачання здійснюватиметься за графіками. У Сумиобленерго пояснили, що такі заходи пов’язані з ворожими обстрілами, які призвели до суттєвого дефіциту електроенергії в енергосистемі.

У зв’язку з режимом надзвичайної ситуації в енергетичній сфері Міністерство внутрішніх справ закликало громадян завчасно подбати про запас води та продуктів на кілька діб.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Черкаси Умань Черкаська область Черкащина Новини Черкаси Відключення світла Черкаська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США та Україна готують план: що запропонують РФ в Абу-Дабі щодо припинення вогню

США та Україна готують план: що запропонують РФ в Абу-Дабі щодо припинення вогню

21:35Світ
Волонтер Сергій Стерненко отримав посаду в Міноборони - чим він буде займатись

Волонтер Сергій Стерненко отримав посаду в Міноборони - чим він буде займатись

21:23Україна
16 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 23 січня

16 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 23 січня

20:46Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

Китайський гороскоп на завтра, 23 січня: Бикам час слухати, Тиграм - везіння

Китайський гороскоп на завтра, 23 січня: Бикам час слухати, Тиграм - везіння

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

"На цій землі буде мир": Келлог назвав ймовірну дату завершення війни в Україні

"На цій землі буде мир": Келлог назвав ймовірну дату завершення війни в Україні

Останні новини

23:57

Як довго треба їхати, щоб акумулятор зарядився в мороз: експерти відповіли

22:58

Ветеринари пояснили, чому коти так люблять сідати на речі господаря

22:50

Світло лише на кілька годин: нові графіки для Дніпра та області на 23 січняФото

22:36

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

22:01

Терехов демонструє системний підхід і якісний менеджмент, - блогер порівняв ситуацію в Харкові й Києві

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:35

США та Україна готують план: що запропонують РФ в Абу-Дабі щодо припинення вогню

21:27

РФ, ймовірно, вперше вдарила по Україні своїми "ракетами-зомбі": чим вони особливі

21:23

Волонтер Сергій Стерненко отримав посаду в Міноборони - чим він буде займатись

21:01

Відключення світла в Запоріжжі і області 23 січня - коли не буде електроенергії

Реклама
20:46

16 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 23 січня

20:40

Справжні "термоси": які старі будинки найдовше утримують тепло без опалення

20:22

Буде новий обстріл: монітори попереджають про небезпеку

19:59

Ворог готує наступ одразу з трьох напрямків: яка область загрозою

19:41

Путін піде на компроміс, переговори України з РФ почнуться завтра - про що говоритимуть

19:35

Туристка зайшла всередину піраміди в Єгипті і пошкодувала – що з нею сталосяВідео

19:31

"Привілеїв" більше не буде: ще одна країна готує зміни для українських біженців

19:23

Заходять з різних сторін: Кривий Ріг під ударом дронів, пролунали гучні вибухи

19:23

РФ почала бити по Україні експериментальною ракетою "Іскандер-М1": у чому небезпека

19:10

Почався чемпіонат світу з красивих обіцянок і промовПогляд

19:09

Подружжя Буданових пише один одному записки з побажаннями на день, - ЗМІ

Реклама
19:07

У Кривоноса засекретили гонорари та заохочення детективам НАБУ, - ЗМІ

18:47

Зеленський розкрив, скільки дронів та балістики РФ виробляє кожного дня

18:33

Морози готуються відступити: якою буде погода в Дніпрі цими вихідними

18:33

Вийшов трейлер фільму культового режисера з Кейт Бланшетт і Адамом ДрайверомВідео

18:27

Як утворюються сніжинки та чому однакових не буває: відповідь вас здивує

18:13

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів - що сталось

17:57

Коли скасують графіки відключень світла в Україні - з'явився тривожний прогноз

17:37

Гривня стрімко зміцнюється, євро падає: новий курс валют на 23 січня

17:31

Голлівудський актор вперше розповів про кінець дружби з Сарою Джесікою Паркер

17:29

Спецоперація в крижаній воді: як рятувальники ДСНС лагодили трубу ТЕЦ після обстрілуВідео

17:26

Україна, Росія і США: Зеленський назвав дату тристоронніх мирних переговорів

17:05

Україну залишили без "Оскара": який російський фільм замінив "2000 метрів до Андріївки"Відео

17:05

Половину зарплати на житло: як в Полтаві змінилися ціни на оренду квартир

16:58

Франція захопила російський танкер у Середземному морі: деталі успішної операції

16:45

Зеленський жорстко "накинувся" на Європу із звинуваченнями в Давосі - що сказавВідео

16:33

Були разом 16 років: одна з найміцніших пар Голлівуду на межі розриву

16:29

Залишилось одне питання: Віткофф повідомив про прорив у переговорах про кінець війни

16:27

Тактика РФ на одному з напрямків фронту змінюється: які міста в зоні ризику

16:05

"Мамині горобчики": Джамала показала зворушливі поцілунки з синами

15:50

Собака збудив власницю шумом у ванні: жінка була шокована побаченим

Реклама
15:30

"Близький по духу": Наргіз висловилася про Бандеру, обличчя якого витатуювала на нозі

15:22

Зарплати вихователів дитсадків зростають: яку суму очікувати у 2026 році

15:20

Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі - перші результати зустрічі

15:14

Пом’якшення морозів та сніг: коли в Тернопільській області зміниться погода

14:55

Відключень світла в Києві стане менше: експерт назвав умову і терміни

14:51

RAROG: інженерна точність та бойовий досвід у кожному виробі новини компанії

14:26

Не варто ігнорувати попередження: що означає лампочка "сніжинка" в авто

14:26

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

14:21

Як зараз виглядає вдова Богдана Ступки: Остап відвідав матір у замерзаючій квартирі

14:15

Сили оборони масовано атакували низку "жирних" цілей РФ: є влучання та пожежі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти