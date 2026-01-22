Рус
Відлкючення світла в Запоріжжі і області 23 січня - коли не буде електроенергії

Юрій Берендій
22 січня 2026, 21:01
447
У Запорізькій області 23 січня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності відповідно до вказівок НЕК "Укренерго".
Відключення світла Запоріжжя - графіки на 23 січня для Запорізької області
Відключення світла Запоріжжя - графіки на 23 січня для Запорізької області / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Відключення свтіла в Запорізькій області будуть діяти протягом всього дня 23 січня
  • Для промисловості будуть діяти 5 черг відключень

Завтра, 23 січня, в Запорізькій області будуть діяти графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Про це повідомили в Запоріжжяобленерго та опублікувало графіки відключень на 23 січня.

За командою НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми 23 січня в Запорізькій області запроваджуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Час знеструмлення визначатиметься за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин на перемикання.

Графіки відключень світла Запорізька область 23 січня / Скріншот
Графіки відключень світла Запорізька область 23 січня / Скріншот

Відключення світла 23 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Відключення світла 23 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 23 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 23 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 23 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 23 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 23 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 23 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 23 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 23 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 23 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 23 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відлкючення світла в Запоріжжі і області 23 січня - коли не буде електроенергії
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Окрім цього, протягом усього дня — з 00:00 до 24:00 — діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі для п’яти черг.

В обленерго зазначили, що у разі надходження нових вказівок від "Укренерго" графіки буде оперативно скориговано, а про всі зміни повідомлятимуть на офіційних інформаційних ресурсах і на сайті в розділі про стабілізаційні відключення, де також опубліковані списки адрес за чергами та сервіси для мешканців Запоріжжя з перевірки своєї черги й причин відсутності електропостачання.

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, МВС звернулося до громадян із проханням заздалегідь сформувати запас води та продуктів на кілька діб у зв’язку з дією надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

Енергосистема Києва продовжує працювати в складних умовах, однак фахівці вже підготували технічні рішення, які мають дозволити перейти від аварійних відключень до більш жорстких, але передбачуваних графіків. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, реалізувати цей перехід планують у найближчі дні.

Водночас столиця поки не повернулася до погодинних графіків відключення електроенергії. У ДТЕК зазначили, що наразі це неможливо через дефіцит електроенергії, тож найближчим часом відновлення ГПВ у Києві не очікується.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

відключення відключення відключення світла Відключення світла Запорізька область
