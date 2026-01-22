Рус
16 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 23 січня

Ангеліна Підвисоцька
22 січня 2026, 20:46
Сумиобленерго буде протягом всієї доби вимикати світло в обсязі кількох черг.
Графік вимкнення світла в Сумській області 23 січня / Колаж: Главред, фото: pexels

Що дізнаєтесь:

  • Чи будуть вимикати світло в Сумах 23 січня
  • Якими будуть графіки вимкнення світла в Сумах 23 січня

У Сумах 23 січня будуть вимикати світло за графіками. Про це повідомляє Сумиобленерго.

Причиною вимкнень світла є ворожі удари, які спричинили значний дефіцит в енергосистемі.

"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно. Під час відключень від'єднайте техніку від електромережі, щоб уникнути коливань напруги, коли електропостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Графіки відключення світла в Сумах

Укренерго вводить графіки вимкнення світла для Сум в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

  • черга 1.1:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 1.2:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 00:00;
  • черга 2.1:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 2.2:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 3.1:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 3.2:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 4.1:
  • з 2:00 до 4:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 4.2:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 5.1:
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 5.2:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 22:00;
  • черга 6.1:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 6.2:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00.
графики в Сумах 23 января
Графік вимкнення світла в Сумах 23 січня / фото: Сумиобленерго

Коли скасують графіки відключень світла - думка експерта

Як раніше писав Главред, повне припинення погодинних відключень електроенергії в Україні можливе не раніше ніж через два-три роки. Про це в коментарі Телеграфу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Коментуючи перспективи пом’якшення або скасування обмежень електропостачання, він висловив доволі стриманий, радше песимістичний прогноз, зазначивши, що на повне зникнення графіків доведеться чекати ще кілька років.

"Графіки закінчаться років за два-три", - вказав він.

Відновлення тепло- та електропостачання - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом мера столиці, до домівок частини киян тепло після відключень дійде приблизно через дві доби. Він також додав, що водопостачання відновлене для усіх споживачів у столиці.

Раніше повідомлялося, що ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, проте енергетики вже розробили технічні рішення для переходу від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

Напередодні в ДТЕК пояснили, що попри заживлення критичної інфраструктури в Києві світло все ще вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті.

Про джерело: Сумиобленерго

"Сумиобленерго" - енергетична компанія, яка здійснює розподіл електроенергії на території Сумської області. До складу компанії входять шість філій.

Акціонерне товариство здійснює розподіл електроенергії для понад пів мільйона споживачів електроенергії та великих підприємств. Про це йдеться на сайті компанії.

Як зараз виглядає вдова Богдана Ступки: Остап відвідав матір у замерзаючій квартирі

14:15

Сили оборони масовано атакували низку "жирних" цілей РФ: є влучання та пожежі

13:56

Українці купують десятками: в супермаркетах зросли ціни на базовий продукт

