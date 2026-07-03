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В кількох областях України застосували аварійні відключення: де немає світла

Анна Косик
3 липня 2026, 14:57
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Деякі українці залишилися без електроенергії. На це є причина.
Электрика, атака, блэкаут, энергетика
Енергосистема України не витримує навантаження через спеку / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • У низці областей через спеку застосували аварійні відключення світла
  • Точного терміну скасування обмежень наразі немає

Сьогодні, 3 липня, у кількох областях України після 14:00 почали застосовувати аварійні відключення електроенергії. В Укренерго повідомили, що причиною відключень став високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки.

Графіки погодинних відключень наразі не діють. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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"Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках оператора системи розподілу у вашому регіоні.Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо", - йдеться у повідомленні.

Де застосовані аварійні відключення

У ДТЕК повідомили, що наразі екстрені відключення застосовані у Києві та Київській області. Також відключення запровадили в Одеській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях.

В кількох областях України застосували аварійні відключення: де немає світла
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Українців попередили про літні відключення світла

Главред писав, що за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, в Україні тривалість відключень світла може збільшитися до 10–12 годин на добу.

Такий сценарій можливий у разі поєднання сезонних навантажень на енергосистему з новими ударами країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що через підвищення температури повітря найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі. Українців закликали тримати павербанки та ґаджети зарядженими.

Раніше стало відомо, що в Україні у липні-серпні можливі довготривалі відключення світла до п'яти годин, якщо РФ відновить масовані удари по енергетиці.

Напередодні повідомлялося, що наразі немає ознак підготовки РФ до масованих ударів по енергетиці, тому до кінця літа мешканцям Полтавської області не варто чекати відключень світла по 6-8 годин на добу.

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Про джерело: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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