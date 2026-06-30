До 12 годин без електроенергії: українців попередили про літні відключення

Наступний літній період може виявитися особливо складним, попередив Олег Попенко.

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Українців попередили про нові відключення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Попенка:

Відключення можуть тривати до 10–12 годин на добу

Майбутній літній період може виявитися особливо складним

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в Україні тривалість відключень світла може збільшитися до 10–12 годин на добу.

Такий сценарій можливий у разі поєднання сезонних навантажень на енергосистему з новими російськими ударами по енергетичній інфраструктурі, розповів він в ефірі Superpozicia.

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"Ми вступаємо в період величезних літніх проблем в енергетичній системі. Якщо на тлі цих проблем у нас ще й з’являться обстріли об’єктів енергетики, то тоді відключення будуть такими, як у 2024 році - по 10–12 годин", - сказав він.

За словами Попенка, майбутній літній період може виявитися особливо складним. Він наголосив, що населенню слід бути готовим до можливих тривалих обмежень електропостачання.

/ Главред

Прогноз: чи можуть влітку знову бути відключення електроенергії

Раніше повідомлялося, що в літній період в Україні не виключені перебої з подачею електроенергії. Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його оцінкою, в умовах тривалої спеки обмеження електропостачання можуть становити до 6–8 годин на добу. Він пояснює це наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі, через які країна втратила частину генеруючих потужностей.

Попенко наголосив, що в періоди пікового споживання енергосистема України має обмежений резерв потужності, що підвищує ризик запровадження графіків відключень.

Нагадаємо, "Главред" писав, що влітку українська енергосистема може зіткнутися з дефіцитом до 2 ГВт у пікові години, що призведе до відключень світла. Найбільше ризикують Харків, Одеса та Київ.

Раніше повідомлялося, що при температурі вище +35 градусів у певні години в Україні можуть запроваджувати обмеження. За попереднім прогнозом, світло для українців відключатимуть максимум на 4 години на добу.

Напередодні стало відомо, що гарантувати, що відключень взагалі не буде, сьогодні ніхто не може. Наприклад, якщо буде +35 градусів і така температура протримається три тижні, то система в якийсь момент просто не витримає і світло почнуть обмежувати.

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Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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