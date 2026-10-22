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Світло вимикатимуть протягом усього дня: свіжі графіки на 23 жовтня

Марія Николишин
22 жовтня 2026, 19:20
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Обмеження стосуватимуться і населення, і промисловості, а причиною стали наслідки російських ударів по енергетиці.
Світло вимикатимуть протягом усього дня: свіжі графіки на 23 жовтня
Графіки відключення світла в Україні на 23 жовтня / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • 23 жовтня в частині областей діятимуть графіки відключень
  • Для населення – від 1 до 2 черг з 06:00 до 23:59

У п’ятницю, 23 жовтня, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись графіки відключення електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Зокрема, для населення графіки діятимуть з 06:00 до 23:59. Обсяг відключень складатиме від 1 до 2 черг.

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Графіки обмеження потужності для промисловості також діятимуть із 06:00 до 23:59.

В Укренерго наголосили, що причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергообʼєкти.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.

Світло вимикатимуть протягом усього дня: свіжі графіки на 23 жовтня
Відключення світла в Україні / фото: t.me/Ukrenergo

В яких містах українці можуть сидіти без світла до 16 годин на добу

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Росія почала енергетичний терор України. Кілька ударів по енергосистемі Києву вже вдалося витримати, але багато об'єктів критичної інфраструктури недостатньо захищені.

За його словами, найвища загроза відключень існує саме для мешканців столиці.

"Наступні удари можуть привести до того, що Київ вже в жовтні буде сидіти з графіками (відключень, - ред.) по 14-16 годин без світла", - наголосив він.

Світло вимикатимуть протягом усього дня: свіжі графіки на 23 жовтня
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, у Києві відмовилися від звичного поділу споживачів на черги та підчерги під час складання графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер розклад формують окремо для кожного будинку з урахуванням особливостей підключення до електромережі.

Нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк вважає, що українці, найімовірніше, не будуть сидіти взимку по 16 годин без світла. Причиною цього, зокрема, є суттєве падіння споживання електроенергії через удари по металургії. Тобто зменшилося споживання саме промисловості.

Водночас енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що щоденні відключення світла загальною тривалістю щонайменше шість годин можуть стати для українців нормою вже цієї зими.

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Про джерело: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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