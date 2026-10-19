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Понад пів мільйона сімей без світла: Росія масовано атакувала енергетику України

Інна Ковенько
19 жовтня 2026, 11:15
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Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України.
РФ вдарила по енергетиці України
РФ вдарила по енергетиці України / Колаж: Главред, фото: ДСНС, МВС

Що відомо:

  • РФ атакувала енергетичні об’єкти Житомирщини, Вінниччини, Рівненщини та Волині
  • На Волині без світла залишилися близько 66 споживачів, на Вінниччині є перебої з водою
  • В "Укренерго" повідомили про знеструмлення в десяти областях

Російські війська в ніч проти 19 жовтня та вранці атакували енергетичну й цивільну інфраструктуру в кількох областях України. Унаслідок атак на енергетику в низці областей виникли знеструмлення, а частина населених пунктів залишилася без водопостачання.

Главред зібрав усе, що відомо про наслідки російських ударів і ситуацію з електропостачанням у регіонах.

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На Рівненщині через атаки РФ є знеструмлення

На Рівненщині внаслідок ворожих атак 19 жовтня фіксують знеструмлення в різних районах області, найбільше - у Рівненському районі. Про це вранці 19 жовтня повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Він також зазначив, що нові атаки ускладнюють відновлення електропостачання.

"Тривога триває. Подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних", - наголосив очільник Рівненської ОВА.

Понад пів мільйона сімей без світла: Росія масовано атакувала енергетику України
Атомна генерація / Інфографіка: Главред

На Вінниччині немає світла та води

Російські війська продовжують масовану атаку на енергетичну інфраструктуру. Унаслідок чергового обстрілу на Вінниччині зафіксували руйнування.

За словами начальниці Вінницької ОВА Наталії Заболотної, частина області та обласного центру залишилася без електро- та водопостачання.

Відповідальні служби працюють над відновленням.

Росія два дні поспіль атакує енергетичну інфраструктуру Житомирщини

Уночі 19 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по об’єкту енергетичної інфраструктури в Бердичівській громаді. Внаслідок влучання на місці виникла пожежа.

За даними міськради, через загрозу повторного удару рятувальники не могли одразу розпочати ліквідацію наслідків.

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що енергетичні об’єкти області зазнають російських ударів два дні поспіль.

"Два дні поспіль ворог не припиняє спроб знищити критичну інфраструктуру Житомирщини. Під ударом – об’єкти енергетики. Наразі інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ударів не надходило", - поінформував посадовець.

Понад пів мільйона сімей без світла: Росія масовано атакувала енергетику України
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

На Волині без світла залишилися близько 66 тисяч споживачів

Уночі та вранці 19 жовтня російські війська масовано атакували Волинську область безпілотниками. Під ударом опинилися, зокрема, Ковель, Маневичі та Луцьк.

За словами начальника Волинської ОВА Романа Романюка, унаслідок влучань і падіння уламків дронів пошкоджено об’єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Станом на 9:37 без електропостачання залишалися близько 66 тисяч точок обліку.

Інформації про загиблих і травмованих не надходило. Аварійні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

Росія атакувала понад 10 енергооб’єктів

Росіяни вночі атакували понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях.

Унаслідок ударів щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без електроенергії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

В Укренерго повідомили про нові знеструмлення в десяти областях

За даними Укренерго, уночі та вранці 19 жовтня російські війська завдали ракетного удару по низці енергетичних об’єктів. Напередодні ворог також продовжував атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру безпілотниками.

Станом на ранок нові знеструмлення зафіксували у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Одеській і Миколаївській областях.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів", - наголосили в компанії.

Також через пошкодження енергетичного обладнання в частині областей протягом доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом до двох черг.

В Укренерго закликали обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00. Станом на 9:30 19 жовтня споживання електроенергії в Україні було на 4,5% вищим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня - 16 жовтня.

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Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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