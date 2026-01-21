Тривалість відключень змінюється: нові графіки для Дніпра та області на 22 січня

У Дніпрі та області планують погодинні відключення світла на весь день.

Графіки розбиті на черги по місту та області

Коротко:

22 січня в усіх регіонах України вводяться обмеження електроенергії

У Дніпрі та області світло можуть відключати 3–4 рази на добу

Кожне відключення триватиме кілька годин, графіки погодинні

У середу, 22 січня, за вказівкою НЕК "Укренерго", у всіх регіонах України запроваджуються обмеження споживання електроенергії.

Як повідомляє компанія ДТЕК, у Дніпрі та Дніпропетровській області світло може відключатися від трьох до чотирьох разів на добу. Кожне відключення триватиме кілька годин, а графіки розроблені погодинно на весь день.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

1.1 черга:

00:00 – 05:30,

07:00 – 16:00,

19:30 – 24:00

1.2 черга:

00:00 – 05:30,

09:00 – 17:30,

19:30 – 24:00

2.1 черга:

00:00 – 07:00,

09:00 – 16:00,

19:30 – 24:00

2.2 черга:

00:00 – 05:30,

09:00 – 16:00,

17:30 – 24:00

3.1 черга:

02:00 – 09:00,

12:30 – 19:30,

23:00 – 24:00

3.2 черга:

02:00 – 09:00,

12:30 – 21:00,

23:00 – 24:00

4.1 черга:

02:00 – 10:30,

12:30 – 19:30,

23:00 – 24:00

4.2 черга:

02:00 – 09:00,

10:30 – 19:30,

21:00 – 22:00,

23:00 – 24:00

5.1 черга:

00:00 – 02:00,

05:30 – 12:30,

16:00 – 23:00

5.2 черга:

00:00 – 02:00,

05:30 – 12:30,

14:00 – 23:00

6.1 черга:

00:00 – 02:00,

05:30 – 12:30,

16:00 – 23:00

6.2 черга:

00:00 – 02:00,

06:00 – 14:00,

16:00 – 23:00

Мешканці Дніпра можуть точно дізнатися час відключень для своєї адреси на сайті ДТЕК, скориставшись спеціальним віконечком для введення адреси.

Графіки відключень від ЦЕК

За розпорядженням диспетчерського центру НЕК "Укренерго", 22 січня з 00:00 до 24:00 абоненти компанії ЦЕК отримуватимуть електроенергію за погодинними графіками відключень

1.1 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 05:00 до 11:00;

з 13:00 до 19:00;

з 21:00 до 24:00.

1.2 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 05:00 до 11:00;

з 13:00 до 19:00;

з 21:00 до 24:00.

2.1 черга:

з 00:00 до 07:00;

з 09:00 до 15:00;

з 17:00 до 23:00.

2.2 черга:

з 00:00 до 07:00;

з 09:00 до 15:00;

з 17:00 до 22:00.

3.1 черга:

з 00:00 до 05:00;

з 07:00 до 13:00;

з 15:00 до 21:00;

з 23:00 до 24:00.

3.2 черга:

з 02:00 до 07:00;

з 09:00 до 15:00;

з 17:00 до 23:00.

4.1 черга:

з 00:00 до 03:00;

з 06:00 до 11:00;

з 13:00 до 19:00;

з 21:00 до 24:00.

4.2 черги:

з 00:00 до 03:00;

з 07:00 до 13:00;

з 15:00 до 21:00;

з 23:00 до 24:00.

5.1 черга:

з 02:00 до 09:00;

з 11:00 до 17:00;

з 19:00 до 23:00.

5.2 черга:

з 00:00 до 05:00;

з 07:00 до 13:00;

з 15:00 до 21:00;

з 23:00 до 24:00.

6.1 черга:

з 03:00 до 09:00;

з 11:00 до 17:00;

з 19:00 до 24:00.

6.2 черга:

з 03:00 до 09:00;

з 11:00 до 17:00;

з 19:00 до 24:00.

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують функціонувати "Пункти незламності", де мешканці області можуть отримати необхідну допомогу та актуальну інформацію. Локації пунктів і графік їхньої роботи оприлюднені на офіційному сайті обласної військової адміністрації, а також на порталі nezlamnist.gov.ua.

Зазначається, що "Пункти незламності" працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад у межах робочого часу.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 22 січня відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", в усіх областях України вводяться обмеження на споживання електроенергії.

Також 22 січня, по всій Черкаській області за командою Укренерго будуть діяти погодинні графіки відключення світла та графіки обмеження потужності для промислових підприємств. Про це повідомляє Черкасиобленерго.

Крім того, ситуація в енергосистемі України залишається складною, тому у Полтавській області завтра, 22 січня, будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії.

