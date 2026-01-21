Рус
Тривалість відключень змінюється: нові графіки для Дніпра та області на 22 січня

Руслан Іваненко
21 січня 2026, 21:32оновлено 21 січня, 23:58
У Дніпрі та області планують погодинні відключення світла на весь день.
Свет, отключение
Графіки розбиті на черги по місту та області / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • 22 січня в усіх регіонах України вводяться обмеження електроенергії
  • У Дніпрі та області світло можуть відключати 3–4 рази на добу
  • Кожне відключення триватиме кілька годин, графіки погодинні

У середу, 22 січня, за вказівкою НЕК "Укренерго", у всіх регіонах України запроваджуються обмеження споживання електроенергії.

Як повідомляє компанія ДТЕК, у Дніпрі та Дніпропетровській області світло може відключатися від трьох до чотирьох разів на добу. Кожне відключення триватиме кілька годин, а графіки розроблені погодинно на весь день.

відео дня

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

1.1 черга:

  • 00:00 – 05:30,
  • 07:00 – 16:00,
  • 19:30 – 24:00

1.2 черга:

  • 00:00 – 05:30,
  • 09:00 – 17:30,
  • 19:30 – 24:00

2.1 черга:

  • 00:00 – 07:00,
  • 09:00 – 16:00,
  • 19:30 – 24:00

2.2 черга:

  • 00:00 – 05:30,
  • 09:00 – 16:00,
  • 17:30 – 24:00

3.1 черга:

  • 02:00 – 09:00,
  • 12:30 – 19:30,
  • 23:00 – 24:00

3.2 черга:

  • 02:00 – 09:00,
  • 12:30 – 21:00,
  • 23:00 – 24:00

4.1 черга:

  • 02:00 – 10:30,
  • 12:30 – 19:30,
  • 23:00 – 24:00

4.2 черга:

  • 02:00 – 09:00,
  • 10:30 – 19:30,
  • 21:00 – 22:00,
  • 23:00 – 24:00

5.1 черга:

  • 00:00 – 02:00,
  • 05:30 – 12:30,
  • 16:00 – 23:00

5.2 черга:

  • 00:00 – 02:00,
  • 05:30 – 12:30,
  • 14:00 – 23:00

6.1 черга:

  • 00:00 – 02:00,
  • 05:30 – 12:30,
  • 16:00 – 23:00

6.2 черга:

  • 00:00 – 02:00,
  • 06:00 – 14:00,
  • 16:00 – 23:00

  Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 22 січня
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 22 січня Фото: ДТЕК
Мешканці Дніпра можуть точно дізнатися час відключень для своєї адреси на сайті ДТЕК, скориставшись спеціальним віконечком для введення адреси.

Графіки відключень від ЦЕК

За розпорядженням диспетчерського центру НЕК "Укренерго", 22 січня з 00:00 до 24:00 абоненти компанії ЦЕК отримуватимуть електроенергію за погодинними графіками відключень

1.1 черга:

  • з 00:00 до 02:00;
  • з 05:00 до 11:00;
  • з 13:00 до 19:00;
  • з 21:00 до 24:00.

1.2 черга:

  • з 00:00 до 02:00;
  • з 05:00 до 11:00;
  • з 13:00 до 19:00;
  • з 21:00 до 24:00.

2.1 черга:

  • з 00:00 до 07:00;
  • з 09:00 до 15:00;
  • з 17:00 до 23:00.

2.2 черга:

  • з 00:00 до 07:00;
  • з 09:00 до 15:00;
  • з 17:00 до 22:00.

3.1 черга:

  • з 00:00 до 05:00;
  • з 07:00 до 13:00;
  • з 15:00 до 21:00;
  • з 23:00 до 24:00.

3.2 черга:

  • з 02:00 до 07:00;
  • з 09:00 до 15:00;
  • з 17:00 до 23:00.

4.1 черга:

  • з 00:00 до 03:00;
  • з 06:00 до 11:00;
  • з 13:00 до 19:00;
  • з 21:00 до 24:00.

4.2 черги:

  • з 00:00 до 03:00;
  • з 07:00 до 13:00;
  • з 15:00 до 21:00;
  • з 23:00 до 24:00.

5.1 черга:

  • з 02:00 до 09:00;
  • з 11:00 до 17:00;
  • з 19:00 до 23:00.

5.2 черга:

  • з 00:00 до 05:00;
  • з 07:00 до 13:00;
  • з 15:00 до 21:00;
  • з 23:00 до 24:00.

6.1 черга:

  • з 03:00 до 09:00;
  • з 11:00 до 17:00;
  • з 19:00 до 24:00.

6.2 черга:

  • з 03:00 до 09:00;
  • з 11:00 до 17:00;
  • з 19:00 до 24:00.

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують функціонувати "Пункти незламності", де мешканці області можуть отримати необхідну допомогу та актуальну інформацію. Локації пунктів і графік їхньої роботи оприлюднені на офіційному сайті обласної військової адміністрації, а також на порталі nezlamnist.gov.ua.

Зазначається, що "Пункти незламності" працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад у межах робочого часу.

Тривалість відключень змінюється: нові графіки для Дніпра та області на 22 січня
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв Главред, 22 січня відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", в усіх областях України вводяться обмеження на споживання електроенергії.

Також 22 січня, по всій Черкаській області за командою Укренерго будуть діяти погодинні графіки відключення світла та графіки обмеження потужності для промислових підприємств. Про це повідомляє Черкасиобленерго.

Крім того, ситуація в енергосистемі України залишається складною, тому у Полтавській області завтра, 22 січня, будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

