Графіки не діють: у Києві та області ввели екстрені відключення світла

Обмеження запровадили на тлі посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Екстрені відключення світла у Києві та області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

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У Києві та області ввели екстрені відключення світла

Під час екстрених обмежень графіки не діють

КМДА просить готувати запаси на випадок перебоїв

У Києві та Київській області в неділю, 11 жовтня, запровадили екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалили за командою Укренерго, повідомляє ДТЕК.

Такий режим обмежень означає, що звичні погодинні графіки знеструмлення в цей час не застосовуються - світло вимикають без попереднього розкладу, а повернення напруги залежить від стану мережі.

КМДА попередила про можливі перебої ще напередодні

Про ризик тривалих проблем з інфраструктурою столиці міська влада говорила за день до запровадження екстрених обмежень. У КМДА звернулися до мешканців із проханням заздалегідь подбати про необхідні запаси на випадок зупинки електро- та водопостачання.

Причиною застережень у міськадміністрації назвали посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру, через які навантаження на системи життєзабезпечення столиці зросло.

Відновлювальні роботи тривають цілодобово

Паралельно з обмеженнями в місті працюють аварійні бригади. У КМДА зазначили, що енергетики цілодобово займаються поверненням електропостачання, а комунальні служби - стабілізацією роботи систем водопостачання.

Оптимістичний прогноз відключень світла взимку

Главред писав, що за словами члена парламентського комітету з питань енергетики Сергія Нагорняка, Росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Це викликає занепокоєння щодо зими. Однак українці, найімовірніше, не будуть сидіти взимку по 16 годин без світла. Причиною цього, зокрема, є суттєве падіння споживання електроенергії через удари по металургії. Тобто зменшилося споживання саме промисловості.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Атаки на енергетику України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що тривалість відключень електроенергії в Києві може сягати майже цілої доби, заявив експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Раніше повідомлялося, що ввечері 8 жовтня російські війська атакували Київ, внаслідок чого було пошкоджено один із важливих енергетичних об’єктів столиці.

Напередодні стало відомо, що Росія розробила план зі знищення української енергетики. Він передбачає виведення з ладу 60 ключових об'єктів - від котелень у житлових кварталах до відкритих розподільчих пристроїв трьох діючих атомних електростанцій.

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Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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