Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Відключення світла 24 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Інна Ковенько
23 січня 2026, 18:11
757
Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.
Графік відключення світла на 24 січня
Графік відключення світла на 24 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Внаслідок атак РФ в енергосистемі значний дефіцит
  • Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 24 січня
  • Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах

У суботу, 24 січня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів.

Світло вимикатимуть у всіх регіонах. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

відео дня

За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Коли скасують графіки відключень світла в Україні - прогноз експерта

Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повне скасування графіків погодинних відключень електроенергії в Україні може статись через 2-3 роки.

Харченко зазначив, що це найпесимістичніший сценарій, який він наводить. Насправді коли настане тепло, стане трохи легше, але він вважає, що в окремі місяці року графіки відключень можуть залишатися ще кілька років.

Відключення світла в Україні - останні новини

Вранці 23 січня ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася. У більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення. В "Укренерго" пояснюють, що вціліле обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування - енергоблоки несуть колосальне перевантаження.

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, проте енергетики вже розробили технічні рішення для переходу від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

Раніше енергетичний експерт Олександр Харченко заявив, що підвищення температури повітря однозначно полегшить ситуацію і знизить споживання, але у випадку з Києвом миттєвого покращення графіків відключень не буде.

Відключення світла 24 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу
Що означають черги відключень світла / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Укренерго відключення відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну знову засипатиме снігом: невтішний прогноз на найближчі дні

Україну знову засипатиме снігом: невтішний прогноз на найближчі дні

19:21Синоптик
"План процвітання" України: в Politico розкрили деталі угоди ЄС і США

"План процвітання" України: в Politico розкрили деталі угоди ЄС і США

18:46Політика
Відключення світла 24 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Відключення світла 24 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

18:11Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

Ввели жорсткі графіки - коли не буде світла в Черкаській області 23 січня

Козацьку назву стер СРСР: яке місто називалося на честь організатора Голодомору

Козацьку назву стер СРСР: яке місто називалося на честь організатора Голодомору

Гороскоп на завтра 24 січня: Водоліям - образа, Овнам - неочікуваний вчинок

Гороскоп на завтра 24 січня: Водоліям - образа, Овнам - неочікуваний вчинок

Китайський гороскоп на завтра, 24 січня: Зміям - удача, Собакам - щасливий випадок

Китайський гороскоп на завтра, 24 січня: Зміям - удача, Собакам - щасливий випадок

Буде кохання і хороший дохід: який знак зодіаку зітхне вільніше в кінці зими

Буде кохання і хороший дохід: який знак зодіаку зітхне вільніше в кінці зими

Останні новини

19:21

Україну знову засипатиме снігом: невтішний прогноз на найближчі дні

19:20

Бензин та дизель в Україні стрімко подорожчають: коли ціни на АЗС підуть вгору

19:10

Трамп і Давос: іронія доліПогляд

18:46

"План процвітання" України: в Politico розкрили деталі угоди ЄС і США

18:40

Знімала 20000, видало 6000: банкомат Приватбанку "оббирав" дівчину

Путін став баластом для російських еліт, вони вивчають кейси Мадуро і Каддафі – МаксаковаПутін став баластом для російських еліт, вони вивчають кейси Мадуро і Каддафі – Максакова
18:34

Вчені були вражені: австрійська корова проявила справжню кмітливість

18:29

Чому не можна підмітати підлогу 24 січня: суворі прикмети у свято цього дня

18:11

Відключення світла 24 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

17:37

У ті часи так робили всі: дивні звички з СРСР, які сьогодні викликають шок

Реклама
17:35

Прем’єра 4 сезону "Ромео і Джульєтта з Черкас" на ТЕТ: хто зіграє ЮлюВідео

17:29

Знахідка змусила заціпеніти: звичайна покупка в секонд-хенді обернулася сюрпризом

17:16

Домовились ще в серпні: ЗМІ розкрили угоду Трампа і Путіна щодо війни

17:06

Долар різко полетів вниз, а євро мчить вгору: новий курс валют на 26 січня

16:36

Ці китайські знаки зодіаку скоро кардинально змінять життя - хто вони

16:30

Чому кішки і собаки товстіють: прості поради, які врятують вихованцівВідео

16:27

"Багато сміття": Злату Огневич обурили росіяни за кордоном

16:07

Аварійні відключення: в Укренерго назвали причину та умову повернення графіків

16:03

Як правильно завести автомобіль на морозі - метод подвійного запуску

16:01

Потужний удар по ворогу: ЗСУ знищили важливу для росіян нафтобазу, подробиці

15:51

Помста на кухні: як випадкова образа дала світові картопляні чипси

Реклама
15:38

Співачку-путіністку Успенську зі скандалом висадили з літака - що сталося

15:30

Олександр Рибак оголосив про повернення на Євробачення — деталіВідео

15:19

Замість морозів буде +7 градусів: коли чекати на відчутне потепління

15:10

Замете снігом, але морози відступлять: коли у Полтаві та області потепліє

14:59

Чи є в українській мові слово "спасибі" - мовознавиця розставила крапки над "і"Відео

14:35

"Гоу хом, леді": Леся Нікітюк емоційно висловилася про блекаути

14:29

П’ять шарів — не вихід: як насправді потрібно одягатися взимку

13:58

Служив кулеметником: зірка фільму "Ти — космос" отримав особливе званняВідео

13:40

Пєсков виступив з цинічною умовою щодо Донбасу перед переговорами в Абу-Дабі

13:37

Новий турецький серіал "Нічна казка" покаже телеканал Бігуді: коли дивитися

13:37

Чому 24 січня не можна стригти волосся і нігті: яке церковне свято

13:33

За роки війни Порошенко за рівнем недовіри наздогнав Бойка та Арестовича - експерт назвав причини

13:24

Переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися: що відомо

13:09

Еліти РФ мають прийняти рішення: Максакова оцінила шанси на усунення Путіна

13:08

Бризки соку більше не проблема: блогерка показала, як швидко почистити гранатВідео

13:01

Як врятувати квітку, яка повністю пересохла: типові помилки та рішення

12:34

На Рівненщину насувається значне потепління: коли температура підніметься до +4

12:28

Ожеледь і дрібний сніг: яка погода буде сьогодні в Харкові

12:15

"Обличчя, на яке не могла дивитися": Кухар розкрила наслідки невдалої процедури

11:54

Мирні переговори в Абу-Дабі: в Axios назвали основну тему зустрічі України, РФ і США

Реклама
11:54

Можуть притягувати бідність: 5 предметів, які обов'язково варто викинути з дому

11:53

Козацьку назву стер СРСР: яке місто називалося на честь організатора Голодомору

11:51

Як позбутися жирних плям на одязі: дідівський метод, який працює

11:38

Як на "Титаніку": Могилевська показала чоловіка в ніжних обіймах

11:14

Євробачення-2026: названо імена ведучих Національного відбору

11:10

Зробити запаси їжі та води або виїхати: Кличко звернувся до киян із заявою

10:37

В Україні "взялися" за любительку окупантів Успенську - деталі

10:37

Світла буде ще менше: яка ситуація з електрикою в Одеській області 23 січня

10:36

"Чекаю від Трампа дату і місце": Зеленський готовий підписати важливий договір

10:33

Китайський гороскоп на завтра, 24 січня: Зміям - удача, Собакам - щасливий випадок

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти