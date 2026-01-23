Відключення світла 24 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.

Графік відключення світла на 24 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

Внаслідок атак РФ в енергосистемі значний дефіцит

Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 24 січня

Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах

У суботу, 24 січня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів.

Світло вимикатимуть у всіх регіонах. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Коли скасують графіки відключень світла в Україні - прогноз експерта

Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повне скасування графіків погодинних відключень електроенергії в Україні може статись через 2-3 роки.

Харченко зазначив, що це найпесимістичніший сценарій, який він наводить. Насправді коли настане тепло, стане трохи легше, але він вважає, що в окремі місяці року графіки відключень можуть залишатися ще кілька років.

Відключення світла в Україні - останні новини

Вранці 23 січня ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася. У більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення. В "Укренерго" пояснюють, що вціліле обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування - енергоблоки несуть колосальне перевантаження.

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, проте енергетики вже розробили технічні рішення для переходу від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

Раніше енергетичний експерт Олександр Харченко заявив, що підвищення температури повітря однозначно полегшить ситуацію і знизить споживання, але у випадку з Києвом миттєвого покращення графіків відключень не буде.

Що означають черги відключень світла / Інфографика: Главред

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

