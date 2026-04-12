Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

Що відомо:
- 13 квітня "Укренерго" вводить обмеження
- Обмеження будуть введені з 16:00 до 24:00
В Україні знову відключатимуть світло. Укренерго вводить графіки відключення світла на понеділок, 13 квітня.
Відомо, що обмеження діятимуть у всіх регіонах з 16:00 до 24:00. Однак обмеження стосуватимуться лише промисловості, побутових споживачів це не стосується. Водночас ситуація може змінитися в будь-який момент.
"Будь ласка, максимально обмежте використання потужних електроприладів у вечірні години. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Будь ласка, економно витрачайте електроенергію!" — йдеться в повідомленні.
Чому Україна повернулася до графіків відключення світла — думка експерта
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев говорив, що в Україні знову вводять графіки погодинних відключень світла для населення через істотне скорочення імпорту електроенергії.
На його думку, у сонячну погоду дефіцит буде меншим завдяки використанню сонячних електростанцій, але лише вдень.
Він додав, що в ранкові та вечірні години зберігається висока ймовірність відключень світла для населення за графіками в більшості регіонів.
Відключення світла — останні новини України
Як повідомляв Главред, в "Укренерго" заявляли, що 11 квітня світло відключатимуть у всіх регіонах України, однак обмеження не будуть цілодобовими.
Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.
Водночас нардеп Сергій Нагорняк повідомляв, що відключення світла стануть тривалішими та жорсткішими в літні місяці. При цьому у квітні та травні відключення будуть короткочасними.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" — оператор системи передачі України зі статусом члена-спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, повідомляє Вікіпедія.
