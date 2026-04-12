Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

"Укренерго" запроваджує обмеження для всіх регіонів з 16:00 до 24:00.

https://glavred.net/energy/ogranicheniya-vozvrashchayutsya-chto-budet-so-svetom-13-aprelya-10756211.html Посилання скопійоване

Графік відключень електроенергії на 13 квітня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що відомо:

13 квітня "Укренерго" вводить обмеження

Обмеження будуть введені з 16:00 до 24:00

В Україні знову відключатимуть світло. Укренерго вводить графіки відключення світла на понеділок, 13 квітня.

Відомо, що обмеження діятимуть у всіх регіонах з 16:00 до 24:00. Однак обмеження стосуватимуться лише промисловості, побутових споживачів це не стосується. Водночас ситуація може змінитися в будь-який момент.

відео дня

"Будь ласка, максимально обмежте використання потужних електроприладів у вечірні години. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Будь ласка, економно витрачайте електроенергію!" — йдеться в повідомленні.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чому Україна повернулася до графіків відключення світла — думка експерта Енергетичний експерт Геннадій Рябцев говорив, що в Україні знову вводять графіки погодинних відключень світла для населення через істотне скорочення імпорту електроенергії. На його думку, у сонячну погоду дефіцит буде меншим завдяки використанню сонячних електростанцій, але лише вдень. Він додав, що в ранкові та вечірні години зберігається висока ймовірність відключень світла для населення за графіками в більшості регіонів.

Відключення світла — останні новини України

Як повідомляв Главред, в "Укренерго" заявляли, що 11 квітня світло відключатимуть у всіх регіонах України, однак обмеження не будуть цілодобовими.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.

Водночас нардеп Сергій Нагорняк повідомляв, що відключення світла стануть тривалішими та жорсткішими в літні місяці. При цьому у квітні та травні відключення будуть короткочасними.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" — оператор системи передачі України зі статусом члена-спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред