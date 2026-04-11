Чи вимикатимуть світло в Україні на Великдень – відповідь Свириденко

Уряд робить усе можливе для повного відновлення електропостачання.

Відключення світла в Україні

Головне із заяви Свириденко:

Енергосистема в Україні працює стабільно

Збільшено імпорт електричної енергії

Ймовірно, графіки відключень світла не діятимуть на Великдень

Енергетики роблять усе можливе, щоб на великодні свята українські родини були зі світлом. За сприятливого розвитку ситуації графіки вимкнень електропостачання в Україні не діятимуть найближчим часом. Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що провела координаційну нараду з керівництвом "Укренерго" та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі.

"Скоординували спільні дії для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема щодо збільшення імпорту електричної енергії", - йдеться у повідомленні.

За її словами, наразі енергосистема працює стабільно.

"Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене - без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом", - наголосила Свириденко.

Чому в Україні вимикають світло Енергетичний експерт Геннадій Рябцев говорив, що в Україні знову вводять графіки погодинних відключень світла для населення через суттєве скорочення імпорту електроенергії. На його думку, за сонячної погоди дефіцит буде меншим завдяки використанню сонячних електростанцій, але лише вдень. Він додав, що у ранкові та вечірні години зберігається велика ймовірність відключень світла для населення за графіками у більшості регіонів.

Як повідомляв Главред, в Укренерго заявляли, що 11 квітня світло вимикатимуть у всіх регіонах України, втім обмеження не будуть цілодобовими.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.

Водночас нардеп Сергій Нагорняк повідомляв, що відключення світла стануть довшими і жорсткішими у літні місяці. Водночас у квітні і травні відключення будуть нетривалими.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

