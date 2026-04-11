Що буде зі світлом на Великдень: Укренерго зробило заяву

В Україні не планують вимикати світло у неділю, 12 квітня.

Що відомо:

В Одесі перебої зі світлом

В Україні не вводять графіки вимкнення світла на Великдень

В Україні не вимикатимуть світло у неділю, 12 квітня. Про це заявляє Укренерго.

Водночас енергетики просять ощадливо споживати електроенергію.

"Завтра, у неділю, застосування заходів обмеження споживання не планується. Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомляла про те, що Україна робить все, щоб підтримувати стабільну роботу енергосистеми, зокрема щодо збільшення імпорту електричної енергії.

"Енергосистема працює стабільно. Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене - без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом", - йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Одесі

Водночас ДТЕК зазначило, що Одеса частково залишається без світла. Через аварію на обладнанні без електропостачання залишаються мешканці Хаджибейського та Пересипського районів.

"Також можливі перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури. Бригади ДТЕК вже працюють на місці. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику. Дякую одеситам за терпіння та розуміння", - йдеться у повідомленні.

Чому Україна повернулась до графіків вимкнення світла - думка експерта Енергетичний експерт Геннадій Рябцев говорив, що в Україні знову вводять графіки погодинних відключень світла для населення через суттєве скорочення імпорту електроенергії. На його думку, за сонячної погоди дефіцит буде меншим завдяки використанню сонячних електростанцій, але лише вдень. Він додав, що у ранкові та вечірні години зберігається велика ймовірність відключень світла для населення за графіками у більшості регіонів.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, в Укренерго заявляли, що 11 квітня світло вимикатимуть у всіх регіонах України, втім обмеження не будуть цілодобовими.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.

Водночас нардеп Сергій Нагорняк повідомляв, що відключення світла стануть довшими і жорсткішими у літні місяці. Водночас у квітні і травні відключення будуть нетривалими.

