Брак потужності після атак залишився: як вимикатимуть світло у четвер, 22 січня

Коротко:
- 22 січня по всій Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії
- Обмеження стосуються також промислових споживачів через нестабільність системи
- Причиною стали наслідки ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
В чевер, 22 січня, у всіх регіонах України діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомила НЕК "Укренерго".
Причиною таких заходів стали наслідки ракетно-дронових атак російських військ на енергооб’єкти країни. У компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною і може змінюватися протягом доби.
Рекомендації для споживачів
Укренерго закликає громадян стежити за актуальною інформацією на сайтах та офіційних сторінках операторів систем розподілу у соцмережах.
"Раціональне споживання електроенергії допоможе скоротити тривалість вимушених відключень", — зазначають у НЕК "Укренерго".
Громадянам радять обмежити використання потужних електроприладів та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Коли електроенергія з’являється за графіком — користуйтеся нею максимально ощадливо.
Міні-котельні у Києві – думка експерта про підключення
За словами Олександра Сергієнка, директора аналітико-дослідницького центру "Інститут міста", пересувні міні-котельні спочатку призначалися для об'єктів соціального та гуманітарного призначення — лікарень, шкіл, дитячих садків. Проте навіть для таких будівель підключення вимагає складних технічних робіт.
"Необхідно облаштувати вихід з будівлі, встановити трубу та заглушку, підготувати об’єкт відповідно до проекту та дотримання всіх технічних вимог, зокрема щодо висоти підключення", — пояснює Сергієнко.
За його словами, після підготовки котельня може підключитися до системи опалення приблизно за 15 хвилин.
Водночас для житлових будинків підключення пересувних міні-котелень можливе лише за умови попереднього виконання всіх технічних процедур.
"Якщо в будівлі немає підготовленого виходу і технічних умов, фізично неможливо підключити котельню, як би цього не хотіли", — підкреслює експерт.
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти атакували об'єкти енергетики України. В результаті цього в багатьох регіонах склалася дуже складна ситуація. Найбільше страждають люди в Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській областях і Києві.
Кріс того, енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері збережеться до стабілізації енергозабезпечення. Він припустив, що скасувати його можна тільки після закінчення опалювального періоду.
Нагадаємо, що у Києві комунальні служби усувають наслідки російських атак, ситуація покращиться після зміни погоди. ДТЕК ліквідує аварії на пошкоджених лініях, але тепло- і холодне водопостачання залишаються проблемними. Без тепла зараз 4 000 багатоповерхівок з 5 635, у понад 1 600 будинках тепло вже подали.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
