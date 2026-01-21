Брак потужності після атак залишився: як вимикатимуть світло у четвер, 22 січня

Ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, тому час і обсяг відключень за конкретною адресою слід уточнювати.

Коротко:

22 січня по всій Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії

Обмеження стосуються також промислових споживачів через нестабільність системи

Причиною стали наслідки ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

В чевер, 22 січня, у всіх регіонах України діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Причиною таких заходів стали наслідки ракетно-дронових атак російських військ на енергооб’єкти країни. У компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною і може змінюватися протягом доби.

Рекомендації для споживачів

Укренерго закликає громадян стежити за актуальною інформацією на сайтах та офіційних сторінках операторів систем розподілу у соцмережах.

"Раціональне споживання електроенергії допоможе скоротити тривалість вимушених відключень", — зазначають у НЕК "Укренерго".

Громадянам радять обмежити використання потужних електроприладів та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Коли електроенергія з’являється за графіком — користуйтеся нею максимально ощадливо.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Міні-котельні у Києві – думка експерта про підключення

За словами Олександра Сергієнка, директора аналітико-дослідницького центру "Інститут міста", пересувні міні-котельні спочатку призначалися для об'єктів соціального та гуманітарного призначення — лікарень, шкіл, дитячих садків. Проте навіть для таких будівель підключення вимагає складних технічних робіт.

"Необхідно облаштувати вихід з будівлі, встановити трубу та заглушку, підготувати об’єкт відповідно до проекту та дотримання всіх технічних вимог, зокрема щодо висоти підключення", — пояснює Сергієнко.

За його словами, після підготовки котельня може підключитися до системи опалення приблизно за 15 хвилин.

Водночас для житлових будинків підключення пересувних міні-котелень можливе лише за умови попереднього виконання всіх технічних процедур.

"Якщо в будівлі немає підготовленого виходу і технічних умов, фізично неможливо підключити котельню, як би цього не хотіли", — підкреслює експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти атакували об'єкти енергетики України. В результаті цього в багатьох регіонах склалася дуже складна ситуація. Найбільше страждають люди в Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській областях і Києві.

Кріс того, енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері збережеться до стабілізації енергозабезпечення. Він припустив, що скасувати його можна тільки після закінчення опалювального періоду.

Нагадаємо, що у Києві комунальні служби усувають наслідки російських атак, ситуація покращиться після зміни погоди. ДТЕК ліквідує аварії на пошкоджених лініях, але тепло- і холодне водопостачання залишаються проблемними. Без тепла зараз 4 000 багатоповерхівок з 5 635, у понад 1 600 будинках тепло вже подали.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

