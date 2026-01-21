Рус
Брак потужності після атак залишився: як вимикатимуть світло у четвер, 22 січня

Руслан Іваненко
21 січня 2026, 18:58
Ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, тому час і обсяг відключень за конкретною адресою слід уточнювати.
Свет, отключение
Використовуйте електроенергію ощадливо під час графіків відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот

Коротко:

  • 22 січня по всій Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії
  • Обмеження стосуються також промислових споживачів через нестабільність системи
  • Причиною стали наслідки ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

В чевер, 22 січня, у всіх регіонах України діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Причиною таких заходів стали наслідки ракетно-дронових атак російських військ на енергооб’єкти країни. У компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною і може змінюватися протягом доби.

Рекомендації для споживачів

Укренерго закликає громадян стежити за актуальною інформацією на сайтах та офіційних сторінках операторів систем розподілу у соцмережах.

"Раціональне споживання електроенергії допоможе скоротити тривалість вимушених відключень", — зазначають у НЕК "Укренерго".

Громадянам радять обмежити використання потужних електроприладів та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Коли електроенергія з’являється за графіком — користуйтеся нею максимально ощадливо.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Міні-котельні у Києві – думка експерта про підключення

За словами Олександра Сергієнка, директора аналітико-дослідницького центру "Інститут міста", пересувні міні-котельні спочатку призначалися для об'єктів соціального та гуманітарного призначення — лікарень, шкіл, дитячих садків. Проте навіть для таких будівель підключення вимагає складних технічних робіт.

"Необхідно облаштувати вихід з будівлі, встановити трубу та заглушку, підготувати об’єкт відповідно до проекту та дотримання всіх технічних вимог, зокрема щодо висоти підключення", — пояснює Сергієнко.

За його словами, після підготовки котельня може підключитися до системи опалення приблизно за 15 хвилин.

Водночас для житлових будинків підключення пересувних міні-котелень можливе лише за умови попереднього виконання всіх технічних процедур.

"Якщо в будівлі немає підготовленого виходу і технічних умов, фізично неможливо підключити котельню, як би цього не хотіли", — підкреслює експерт.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти атакували об'єкти енергетики України. В результаті цього в багатьох регіонах склалася дуже складна ситуація. Найбільше страждають люди в Київській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській областях і Києві.

Кріс того, енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері збережеться до стабілізації енергозабезпечення. Він припустив, що скасувати його можна тільки після закінчення опалювального періоду.

Нагадаємо, що у Києві комунальні служби усувають наслідки російських атак, ситуація покращиться після зміни погоди. ДТЕК ліквідує аварії на пошкоджених лініях, але тепло- і холодне водопостачання залишаються проблемними. Без тепла зараз 4 000 багатоповерхівок з 5 635, у понад 1 600 будинках тепло вже подали.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

