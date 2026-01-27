Коли не буде світла в Запоріжжі та області 28 січня - оновлені графіки відключень

https://glavred.net/energy/kogda-ne-budet-sveta-v-zaporozhe-i-oblasti-28-yanvarya-obnovlennye-grafiki-otklyucheniy-10735913.html Посилання скопійоване

Відключення світла Запоріжжя - графіки для Запорізької області на 28 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

28 січня відповідно до команди НЕК "Укренерго" для Запорізької області будуть застосовані графіки погодинних відключень світла для населення та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".

Зазначається, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми 28 січня в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Відключення застосовуватимуться по чергах і підчергах з урахуванням часу на перемикання тривалістю до 30 хвилин.

Графік відключення світла в Запорізькій області на 28 січня / Скріншот

Відключення світла 28 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 28 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 28 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 28 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 28 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 28 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 28 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 28 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 28 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 28 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 28 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 28 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Крім того, протягом доби — з 00:00 до 24:00 — діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі для всіх п’яти черг.

У "Запоріжжяобленерго" повідомили, що у разі надходження нових вказівок від НЕК "Укренерго" графіки буде оперативно скориговано, а про всі зміни інформуватимуть на офіційних інформаційних ресурсах і на сайті в розділі про стабілізаційні відключення в цілодобовому режимі.

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

