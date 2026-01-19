Вівторок з дефіцитом: в Укренерго пояснили, як вимикатимуть світло 20 січня

https://glavred.net/energy/vtornik-s-deficitom-v-ukrenergo-obyasnili-kak-budut-otklyuchat-svet-20-yanvarya-10733636.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

У вівторок, 20 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголосили в НЕК "Укренерго". відео дня

В усіх регіонах України протягом сьогоднішньої доби зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень", – зазначають у компанії.

Новина доповнюється . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред