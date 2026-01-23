Енергосистема на межі: у ДТЕК заявили про погіршення ситуації зі світлом

Частина енергооб'єктів перебуває в аварійному ремонті, розповіли в компанії.

У ДТЕК заявили про погіршення ситуації з світлом / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Яка ситуація з енергосистемою в Україні

Робиться все для ліквідації наслідків ударів РФ

Ситуація з електропостачанням по всій Україні різко ускладнилася через наслідки обстрілів.

Як повідомили в ДТЕК, енергосистема працює на межі можливостей, частина енергооб'єктів перебуває в аварійному ремонті.

"Щоб не допустити перевантаження, диспетчери змушені застосовувати аварійні відключення. Енергетики вже працюють над відновленням. Ремонти на окремих об'єктах повинні завершитися найближчими днями. Це дає надію на поліпшення ситуації", - йдеться в повідомленні.

Коли скасують графіки відключень світла в Україні - прогноз експерта

Головред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повне скасування графіків погодинних відключень електроенергії в Україні може відбутися через 2-3 роки.

Харченко зазначив, що це найпесимістичніший сценарій, який він наводить. Насправді, коли настане тепло, стане трохи легше, але він вважає, що в окремі місяці року графіки відключень можуть залишатися ще кілька років.

Черги відключення світла, графіки відключення інфографіка / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Вранці 23 січня ситуація в енергосистемі істотно ускладнилася. У більшості регіонів України були вимушено застосовані аварійні відключення. В "Укренерго" пояснюють, що вціліле обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження і руйнування - енергоблоки несуть колосальне перевантаження.

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, проте енергетики вже розробили технічні рішення для переходу від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

Раніше енергетичний експерт Олександр Харченко заявив, що підвищення температури повітряоднозначно полегшить ситуацію і знизить споживання, але у випадку з Києвом миттєвого поліпшення графіків відключень не буде.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше - Донбаська паливно-енергетична компанія; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля і природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію і має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

