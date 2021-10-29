Злету тарифів на газ для українців бути не повинно: у Зеленського розповіли про опалювальний сезон

В Україні достатньо газу, щоб пройти поточний опалювальний сезон - Єрмак / УНІАН

Україна має в своєму розпорядженні достатні обсяги газу для того, щоб забезпечити потреби споживачів на поточний опалювальний сезон. Підписаний центральною владою і регіонами меморандум повинен гарантувати збереження діючих цін на газ для населення. У разі невиконання домовленостей потрібно інформувати про проблемну ситуацію Офіс президента. Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

Під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад в Одесі в п'ятницю, 29 жовтня, він нагадав про те, що раніше було підписано меморандум, який регулює питання, пов'язані з опалювальним сезоном. В країні достатньо газу для того, щоб забезпечити потреби населення.читайте такожТарифи на газ злетіли до 40 гривень за кубометр: українці дізналися листопадові ціни

"На минулому засіданні відбулася дуже важлива подія. Було підписано меморандум, який визначив механізми і алгоритм підготовки до цього опалювального сезону. Я хотів би ще раз підкреслити, що газу в Україні достатньо, щоб пройти цей опалювальний сезон", - зазначив Єрмак.

Втім, за його словами, певні посадові особи порушують умови підписаного меморандуму, в деякій мірі провокуючи підвищення тарифів. Влада працює над тим, щоб тарифи не підвищувалися, і закликає не спекулювати цим питанням. У разі підвищення цін на газ для населення потрібно повідомляти про це Офісу президента і Конгресу.

"Якщо ви стикаєтеся з проявами невиконання домовленостей, які ми всі погодили, інформуйте нас, Конгрес, і ми дуже оперативно втручатимемося і вирішуватимемо це", - підкреслив Андрій Єрмак.

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Тарифи на газ для населення в Україні

Глава уряду Денис Шмигаль 14 вересня казав про те, що ціна на газ для побутових споживачів в Україні, незважаючи не енергетичну кризу у Європі, залишиться на рівні 7,96 гривень за один кубометр газу. Держава не переглядатиме тарифи до травня 2022 року.

Президент Володимир Зеленський 30 вересня зробив заяву, згідно з якою Кабмін, Нафтогаз, Асоціація міст і Конгрес місцевих та регіональних влад підписали меморандум про те, що тарифи на тепло і гарячу воду до кінця поточного опалювального сезону в Україні не підвищуватимуться.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов підкреслював, що немає жодних підстав для підвищення тарифів на газ для населення в Україні. За формування тарифів відповідає місцева влада, тоді як Нафтогаз пропонує газ для побутових споживачів за ціною 7,96 гривень за кубічний метр.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль стверджувала, що через газовий шантаж Європи з боку Росії може трапитися ситуація з дефіцитом палива. І тоді деяким містам України може не вистачити газу.