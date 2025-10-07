Рус
Все різко змінилось: НБУ дав новий курс валют на 8 жовтня

Ангеліна Підвисоцька
7 жовтня 2025, 19:57
НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 8 жовтня.
Курс валют на 8 жовтня / Колаж: Главред, фото: pexels

Національний банк України знизив офіційний курс євро та злотого, а курс долара різко підняв на 8 жовтня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На середу, 8 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,31 грн/дол., що на 3 копійок менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно посилила свої позиції щодо американської валюти.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювася курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,17 грн/євро, що на 9 копійок менше, ніж 7 жовтня. Щодо євро гривня посилила свої позиції.

Курс злотого на 8 жовтня

7 жовтня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,36 грн/злот. Вже на 8 жовтня курс трохи зміниться - 11,32. Таким чином гривня незначно посилила свої позиції, а злотий впав на 3 копійки.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою та стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

"Опуститися до такого": Ані Лорак публічно зганьбилася

12:00

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв

11:50

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантівВідео

