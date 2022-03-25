"Все, що ми будували 30 років, зараз зруйновано": олігарх РФ розповів про життя під санкціями

Петро Авен боїться виїхати з Британії / Вікіпедія

Подсанкционный бізнесмен з РФ Петро Авен поскаржився на брак коштів для оплати базових рахунків.

"Чи зможу я дозволити собі прибиральницю або водія? Я сам не воджу машину... Можливо, моя падчерка буде водити. Ми не розуміємо, як виживати", - розповів він в інтерв'ю Financial Times.

Зараз олігарх знаходиться в Лондоні. Там у нього є дворівнева квартира в престижному районі Сент-Джеймс і особняк в передмісті. Але всі права володіння нерухомістю, банківські рахунки, а також інші активи були заморожені в рамках санкцій.

Авен має латвійське і російське громадянства, тому його можуть вислати з Британії протягом 20 днів, чого він дуже не хоче.

"Якщо я поїду, у мене вже не буде можливості повернутися", - говорить він.

Також, за словами Авена, його життя змінилося за одну ніч.

"Наш бізнес повністю зруйнований. Все, що ми будували 30 років, зараз повністю зруйновано. І ми якось повинні почати нове життя", - сказав олігарх.

Через санкції він вийшов зі складу ради директорів Альфа-Банку і зі складу ради директорів благодійної організації Genesis Philanthropy Group.

Санкції Авен вважає необґрунтованими і здатними завдати "невиправданої шкоди" співробітникам, клієнтам, партнерам і бізнесу.

А свою близькість до Путіна аргументує тим, що ведення бізнесу в Росії "передбачає контакти з президентом".

"Це дуже дивно - опинитися під санкціями, тому що ти зустрічався з президентом. Ми намагаємося бути абсолютно поза політикою. Під час зустрічей з Путіним я представляв Альфа-Груп, але абсолютно не себе особисто", - резюмував бізнесмен.

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