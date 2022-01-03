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В Україні дорожчає алкоголь: за горілку і пиво доведеться платити більше

3 січня 2022, 10:57

Найбільше відчують подорожчання ті, хто купував найдешевший алкоголь.

горілка
В Україні прогнозують подорожчання алкоголю / УНІАН

В Україні очікується подорожчання шампанського. Це пов'язано з ростом акцизу на алкоголь. Крім ігристого найбільше в ціні додадуть міцні напої.

Міцне пиво подорожчає на дві гривні. Мінімальна ціна півлітра горілки - 98 гривень. За рахунок зростання акцизів влада латає дірку в бюджеті, йдеться в матеріалі ТСН.

Найбільше відчують подорожчання ті, хто купував найдешевший алкоголь, вважають експерти.

"Мінімальна ціна спрямована скоріше для покупців, тому що вона говорить про те, що ця продукція легальна, якщо виробник не платить податки, що становлять десь 40 грн в пляшці горілки-це означає, що продукція нелегальна", — пояснює виконавчий директор Асоціації Укрводка Аліна Шолохман.

А ось для цінителів вина, на відміну від шанувальників міцних напоїв – є хороші новини – тут акциз скасовується взагалі. Вино не подешевшає, але, принаймні, не повинно і подорожчати.

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Разом з тим вітчизняні винороби скаржаться: статистика збільшення споживання вина зростає виключно за рахунок імпорту, тому що ввізне мито на алкоголь скасовано.

А ось споживання горілки в Україні, за офіційними даними, за останні 5 років скоротилося майже на третину. Виробники нарікають, що половина міцного ринку – в тіні.

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Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

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