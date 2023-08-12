Злетить вартість горілки, коньяку і вина: в Україні різко підвищують ціни на алкоголь

Мінімальні ціни на алкоголь в Україні будуть підвищені, повідомили в Міністерстві економіки.
Зазначається, що ставки акцизного податку на алкоголь зросли ще у 2017 році. Через це держава недоотримує податки, а покупцям масово реалізують фальсифікат, йдеться в повідомленні на сайті Мінекономіки.
Зазначається, що уряд 9 серпня прийняв відповідну постанову. У документі зазначено, що відбудеться підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.
У Мінекономіки стверджують, що для захисту споживачів від контрафактної і сурогатної продукції і зниження частки тіньової економіки, Кабінет Міністрів підвищив мінімальні ціни на алкоголь.
Зокрема, роздрібні ціни збільшать:
- на горілку і лікеро-горілчані вироби-на 14,0-19,41%;
- на віскі, ром і джин – на 6,5-6,6%;
- на коньяк (бренді) – на 12,3-29,1%;
- вина з додаванням спирту, ігристі – на 7,1-13,3%.
Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.
Раніше повідомлялося, що в українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах.
При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.
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