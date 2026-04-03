Вніс 1000 грн — і залишився ні з чим: люди скаржаться на термінали ПриватБанку

Клієнт ПриватБанку залишився без грошей через термінал. Він намагався поповнити картку, але кошти так і не надійшли.
На порталі Мінфін він розповів подробиці інциденту. За його словами, все сталося в Києві.
"30.03.2026 вніс 1000 грн у термінал самообслуговування ПриватБанку за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 6. Термінал завис, і гроші не зарахувалися. За номером 3700 з живим оператором поспілкуватися не зміг, довелося їхати в банк. У відділенні ПриватБанку мені зробили картку та оформили заявку на повернення коштів", — поскаржився чоловік.
Він зазначив, що у поверненні коштів відмовили, мотивуючи це тим, що "кошти не були внесені".
"У мене навіть є фото терміналу, де видно, що кошти внесені! Мало того, що потрібно їхати в їхній банк, замовляти їхню картку, стояти в чергах, так тепер і відмова безпідставна", - підсумував клієнт.
Українці через ризики війни часто користуються готівкою і не поспішають переходити на безготівкові розрахунки.
Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами при оновленні даних у додатку Приват24.
Про джерело: Мінфін
Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
