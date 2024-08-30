В Україні заговорили про зупинку транзиту нафти: гучна заява "Нафтогазу"

Україна продовжить виконувати свої зобов'язання щодо транзиту нафти, підкреслив Олексій Чернишов.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-zagovorili-ob-ostanovke-tranzita-nefti-gromkoe-zayavlenie-naftogaza-10592957.html Посилання скопійоване

У "Нафтогазі" прокоментували ймовірність зупинки транзиту нафти / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, @ukrtransnafta

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов спростував інформацію про можливість зупинки транзиту нафти в Європу до завершення дії контракту.

Україна продовжить бути надійною транзитною державою для постачань нафти до європейських країн і виконуватиме поточні контракти до закінчення терміну їхньої дії, повідомив Bloomberg глава державної енергетичної компанії.

"Я категорично спростовую чутки про припинення транзиту", - сказав він. відео дня

Чернишов додав, що Україна продовжить виконувати свої зобов'язання щодо транзиту нафти, хоча має намір "будь-якими способами" сприяти диверсифікації поставок у країни Східної Європи, щоб ті змогли відмовитися від закупівель палива в Росії. За словами Чернишова, вже відбулися успішні переговори з представниками Словаччини з цього питання.

Що таке "Нафтогаз України"?) "Нафтогаз України" - державна компанія України з видобутку, транспортування та переробки нафти, а також природного газу, повідомляє "Вікіпедія".

Транзит нафти через Україну: що говорять в ОП

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що окрім газу, із січня 2025 року територією України припиниться транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба". "Крім газу, з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід "Дружба", - заявив він в інтерв'ю Новости.Live.

Водночас пізніше він уточнив, що Україна виконуватиме свої зобов'язання щодо транзиту російської нафти в Європу в повному обсязі до завершення дії контрактів.

"При цьому Україна виконувала і буде виконувати свої контрактні зобов'язання в повному обсязі до передбаченої дати завершення дії таких контрактів. Тому що це стосується наших двосторонніх відносин з європейськими країнами", - цитує Подоляка "Ми - Україна".

Раніше в Єврокомісії стали на бік України у справі про заборону нафти "Лукойлу". Повна картина ситуації показує, що проблем із безпекою поставок нафти немає, тому претензії Угорщини та Словаччини необґрунтовані.

Нагадаємо, Україна вирішила припинити транзит нафти з РФ до Словаччини та Угорщини. Після чого країни почали погрожувати Україні "заходами у відповідь".

Як повідомлялося раніше, Угорщина і Словаччина звернулися до Єврокомісії за консультацією через припинення Україною транзиту російських нафтопродуктів підсанкційного "Лукойлу" трубопроводом "Дружба". Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пригрозив Києву арбітражем, якщо питання не вирішиться найближчим часом.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред