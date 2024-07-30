"Перейшов межу і збрехав": між Угорщиною та Польщею спалахнув скандал через Україну

Радослав Сікорський заявив, що Петер Сійярто на міністерській зустрічі Ради ЄС змінив свою думку.

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Петер Сійярто прокоментував заяву Радослава Сікорського / Колаж: Главред, Фото: Facebook/radeksikorsk/Sebastian Indra/MSZ, Facebook/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про те, що його польський колега Радослав Сікорський збрехав щодо ініціативи Варшави провести зустріч міністрів ЄС в Україні.

"(Сікорський) перейшов ще одну межу і збрехав, коли заявив, що я з ентузіазмом підтримав його недолугу пропозицію провести наступну неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС в Україні", - написав Сіярто на своїй сторінці у Facebook.

"Правда в тому, що після пропозиції я одразу висловив протест на зустрічі", - додав він.

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Раніше в інтерв'ю Visegrad Insight Сікорський заявив, що Сіярто на міністерській зустрічі Ради ЄС змінив свою думку щодо польської пропозиції провести зустріч міністрів ЄС в Україні.

Представник польського МЗС зазначив, що в Сікорського склалося враження, що Сіярто позитивно налаштований щодо польської пропозиції. "Якщо це було не так, то це означає, що він (Сікорський) неправильно інтерпретував поведінку міністра Сійярто", - сказав представник Павел Вронський.

Сікорський розповів в інтерв'ю, що на останньому засіданні Ради ЄС була дискусія щодо того, де має відбутися одне із засідань Ради міністрів закордонних справ під час угорського головування: у Будапешті чи в Брюсселі.

"Я запропонував як компроміс провести його в Україні - або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ", - зазначав глава польського МЗС.

Хто такий Петер Сіярто? Петер Сіярто (угор. Szijjártó Péter; нар. 30 жовтня 1978, Комаром) — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. 28 вересня 2018 року потрапив до бази сайту "Миротворець" за замах на суверенітет і територіальну цілісність України за прямі погрози збройними вторгненнями в Україну, втручання у внутрішні справи України, розпалювання і підтримку сепаратистських настроїв в Україні. Також його звинувачують в організації провокації, спрямованої на масове порушення громадянами України законодавства України.

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