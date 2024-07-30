Угорщина "відчиняє двері" росіянам: в ЄС попередили про загрозу для Європи

Через рішення послабити візові обмеження для росіян у європейські країни можуть заїхати неперевірені особи.

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Лідерів ЄС закликають вдатися до відповідних заходів після рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян / Колаж: Главред, фото: flickr

На саміті лідерів ЄС, що відбудеться у жовтні, можуть розглянути рішення Угорщини послабити візові обмеження для громадян країни-агресора Росії та Білорусі. Про це йдеться у листі голови Європейської народної партії Манфреда Вебера до глави Євроради Шарля Мішель.

Як пише видання Financial Times, яке ознайомилось із тексом листа, Вебер переконаний, що такий крок Угорщини дозволить неперевіреним росіянам безперешкодно потрапити у більшу частину країн Євросоюзу.

Угорщина вже опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян 8-ми країн, в тому числі РФ та Білорусі. Вони зможуть в'їжджати до Угорщини без перевірок безпеки або інших обмежень. Будапешт заявляє, що багато з них будуть займатися будівництвом атомної електростанції з використанням російських технологій.

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Однак очільник Європейської народної партії має сумніви щодо необхідності впровадження нової системи оформлення віз в Угорщині. Вона може створити лазівки для шпигунської діяльності і потенційно дати "зелене світло" великій кількості росіян для виїзду до Угорщини з мінімальним наглядом. Це створить серйозний ризик для національної безпеки.

"Така політика може також полегшити росіянам пересування Шенгенською зоною в обхід обмежень, передбачених законодавством ЄС", – застерігає він.

Через це Вебер звернувся до європейський лідерів із закликом вжити найсуворіших заходів для захисту цілісності Шенгенської зони та обмеження ризику для безпеки 29 країн, включно з Норвегією та Швейцарією.

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Рішення Угорщини в межах ЄС - останні новини

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що його країна блокуватиме програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру. Це відбуватиметься до того часу, поки Україна не поновить поставки російської нафти в Угорщину.

Раніше стало відомо, що проросійський угорський премʼєр Віктор Орбан створює ультраправу фракцію всередині Європарламенту. До неї ввійдуть також експремʼєр Чехії Андрей Бабіш, який свого часу був прихильним до політики Путіна і Росії, та голова правопопулістської партії Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль.

Напередодні Україна розпочала переговори з ЄС щодо членства в Європейському Союзі. Однак одразу ж представники Угорщини висунули 11 умов Україні щодо нацменшин задля вступу в ЄС.

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