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Укрпошта вводить нові тарифи та змінює умови доставки: що відомо

24 січня 2022, 15:48

Для поштового відправлення клієнту Укрпошти потрібно заповнити спеціальну форму.

Укрпошта
Укрпошта вводить нові тарифи

У 2022 році державний оператор компанія Укрпошта здійснюватиме доставку відправлень за новими тарифами.

Про зміну умов доставки повідомляється на офіційному сайті Укрпошти.

Зазначимо, що нові тарифи стосуються пересилання документів для тих, хто користується послугами Укрпошти.

У компанії пояснили, що для поштового відправлення клієнту потрібно заповнити спеціальну форму, в якій слід вказати свої контактні дані.

При цьому всім клієнтам нададуть інформацію про вручення відправки, а також про зворотну та кур'єрську доставку. У кожен лист буде вкладено опис.

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Умови при пересиланні документів Укрпоштою:

  • у межах області, документи, відправлені експрес-доставкою, прийдуть через два дні, між областями - через чотири;
  • вартість послуги фіксована-35 гривень, вона включає в себе і вартість конверта;
  • вага листа повинен бути до 1 кг;
  • при втраті листа клієнту оплачується страхова компенсація в розмірі 500 гривень;
  • лист можна оформити онлайн в додатку;
  • клієнта оперативно сповіщають про всі зміни статусу доставки за допомогою SMS або в Viber.

читайте такожУкраїнців позбавляють посилок у поштоматах Нової Пошти: несподівана причина

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести нові правила на ринку поштових відправлень, зокрема ймовірне врегулювання ситуації у сфері поштових посилок.

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