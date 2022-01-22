В Україні вводять новий тариф на газ: що змінюється в платіжках

Абонплата за тепло і гарячу воду буде вказуватися в платіжці окремими рядками.
В Україні постачальники газу крім основного платежу додають в платіжки ще один показник - абонентську плату за тепло і гарячу воду.
Це передбачено законом "Про житлово-комунальні послуги" та "Про комерційний облік комунальних послуг", пише komun.te.ua.
Зазначається, що до січня ці норми почали впроваджувати в Києві та Одесі. Однак у січні оновлені платіжки почали отримувати і жителі інших міст, зокрема Тернополя.
"Абонплата за тепло і гарячу воду буде вказуватися в платіжці окремими рядками і відображатися щомісяця. Вона включає витрати з обслуговування будинкових лічильників тепла, витрати, пов'язані з розподілом та адмініструванням послуг", - йдеться в повідомленні.
У Тернопільській міськраді дане нововведення пояснили тим, що гроші, виручені за абонплату, підуть на обслуговування лічильників і тепломереж.
читайте такожДоставка газу: українцям пояснили, як знизити платіжки і чи можна не платити
Читайте ще:
- Не дивись вгору або фізичний реверс газу підкрався непомітно
- В Україні знизили ціни на газ: кому пощастило і яка нова вартість
- Українцям перекривають газ: кого "карають" і в чому причина