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В Україні вводять новий тариф на газ: що змінюється в платіжках

22 січня 2022, 02:06

Абонплата за тепло і гарячу воду буде вказуватися в платіжці окремими рядками.

Платіжка
/ УНІАН

В Україні постачальники газу крім основного платежу додають в платіжки ще один показник - абонентську плату за тепло і гарячу воду.

Це передбачено законом "Про житлово-комунальні послуги" та "Про комерційний облік комунальних послуг", пише komun.te.ua.

Зазначається, що до січня ці норми почали впроваджувати в Києві та Одесі. Однак у січні оновлені платіжки почали отримувати і жителі інших міст, зокрема Тернополя.

"Абонплата за тепло і гарячу воду буде вказуватися в платіжці окремими рядками і відображатися щомісяця. Вона включає витрати з обслуговування будинкових лічильників тепла, витрати, пов'язані з розподілом та адмініструванням послуг", - йдеться в повідомленні.

У Тернопільській міськраді дане нововведення пояснили тим, що гроші, виручені за абонплату, підуть на обслуговування лічильників і тепломереж.

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