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Підскочать тарифи на опалення, газ та електрику: українцям назвали причину

23 січня 2022, 01:44

Україна буде змушена піднімати тарифи, впевнений Олег Попенко.

Квитанції та купюри
/ УНІАН

У 2022 році на українців чекає значне зростання тарифів на комунальні послуги, заявив голова правління Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Як підкреслив він в ефірі Апостроф TV, тарифи на комуналку в 2022 році сильно зростуть.

Експерт нагадав, що в Національному банку України днями заявили, що Україна буде змушена піднімати тарифи, в тому числі і на теплопостачання, газопостачання, розподіл і електроенергію.

"Українці будьте уважні, тарифи в цьому році дуже сильно зростуть. А субсидії вже на сьогодні не вистачає 9 млрд. А за моїми розрахунками, 9 млрд - це тільки в бюджеті не вистачає. А якщо додати все зростання тарифів, то нам необхідно, щонайменше, 30-35 млрд грн субсидії на 2022 рік", - пояснив він.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні постачальники газу крім основного платежу додають в платіжки ще один показник – абонентську плату за тепло і гарячу воду.

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Це передбачено законом" Про житлово-комунальні послуги "та"Про комерційний облік комунальних послуг".

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