До Нового року ціни стануть "золотими": які продукти можна купити вже зараз

В першу чергу зростуть ціни на м'ясо, хліб та овочі.

Ціни на продукти на Новий рік 2023, / pixabay, goodfon.ru

Зовсім скоро почнуться новорічні свята. Хоч в Україні йде війна, але відсвяткувати Новий рік і Різдво варто. Цього року навіть мінімальний святковий стіл обійдеться набагато дорожче, ніж рік тому.

Експерти попереджають, що до кінця грудня ціни на багато продуктів стануть ще вище, ніж зараз.

За прогнозами аналітиків Інституту аграрної економіки до кінця грудня ціни на основні групи продуктів зростуть таким чином:

м'ясо + 7-10%;

молоко і молочна продукція +10-15%;

хліб і масло +10%;

овочі борщового набору +15-20%.

Ціни на м'ясо зростуть, в першу чергу, через скорочення поголів'я. Багато тваринницьких підприємств були знищені через бойові дії, пише znaj.ua.

Ціни на хліб підвищуються в основному через ускладнену логістику, а також через значне підвищення вартості переробки. За прогнозами аналітиків до кінця грудня хліб подорожчає ще на 10%.

Ціни на молоко зростають через скорочення сировинної бази. Крім того, чималий вплив на вартість молокопродуктів надає великий обсяг експорту цієї групи продовольства.

Ціни на овочі також будуть рости через підвищення вартості їх зберігання.

Які продукти можна купити на Новий рік зараз

консерви всіх видів - м'ясні, рибні та овочеві;

приправи до м'ясних і овочевих страв;

масло для заправки салатів;

майонез (його досить не відкривати і зберігати в прохолодному місці);

овочі для салатів та борщового набору.

Ціни на продукти

Генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що наступного року з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

До того агроексперти попереджали українців, що взимку 2022/2023 в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни на них піднімуться ще сильніше, ніж зараз.

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