Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Україні злетіла ціна на популярний продукт: який сюрприз чекає в магазинах

Андрій Ганчук
30 травня 2025, 10:09
737
Свинина суттєво подорожчала, і дешевшати вона, найімовірніше, не буде.
В Україні злетіла ціна на популярний продукт: який сюрприз чекає в магазинах
Свинина найближчим часом не подешевшає / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Свинина подорожчала на 30 грн
  • Середня ціна свинини в маркетах - 330,25 грн/кг

В Україні значно зросли ціни на свинину. Супермаркети торгують м'ясом у середньому за ціною 330,25 грн/кг. Це на 30 грн дорожче, ніж було у квітні.

У матеріалі Ukrainian Agribusiness Club йдеться про те, що свинина, ціна якої в травні значно дорожча, ніж була у квітні, найближчим часом дешевшати не буде. Одна з причин - "зниження забійної маси на 9% у першому кварталі 2025 року".

відео дня

Крім цього, вказується, що ціни на свинину зросли, зокрема, через скорочення внутрішньої пропозиції. Ситуація склалася через "зменшення поголів'я свиней на 11% порівняно з минулим роком".

"Тенденцію зростання цін демонструє ринок м'яса. Очікувати зниження вартості найближчим часом не варто", - йдеться в повідомленні.

Які ціни на свинину в супермаркетах

Згідно з даними Мінфіну, ще ввечері, 29 травня, окремі мережі продавали свинячий ошийок за такими цінами:

  • Auchan - 329,9 грн/кг;
  • Novus - 309 грн/кг;
  • Metro - 343,1 грн/кг;
  • Megamarket - 339 грн/кг.

Грудинку - по 211,65 грн/кг, що на 10 грн дорожче за квітневу ціну. У маркетах виставляли ціни на рівні 199-229 грн/кг:

  • Metro - 202,7 грн/кг;
  • Novus - 199 грн/кг;
  • Auchan - 215,89 грн/кг;
  • Megamarket - 229 грн/кг.

Ціна лопатки в середньому була 225,9 грн/кг - на 14 грн за 1 кг більше, ніж у квітні. Супермаркети виставляли ціни на рівні 214-234 грн/кг:

  • Auchan - 226,9 грн/кг;
  • Ціна свинячої лопатки в Auchan
  • Novus - 214 грн/кг;
  • Metro - 228,7 грн/кг;
  • Megamarket - 234 грн/кг.
    Чому ростуть ціни на продукти в Україні
    Чому зростають ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на м'ясо в Україні - що і скільки коштує:

Як повідомляв Главред, на початку травня українців попереджали про зростання цін на м'ясо. Подорожчала свинина і курятина. Одна з причин - скорочення поголів'я тварин на 10%.

Крім того, продовжують зростати ціни на курятину. Лише за травень курятина стала дорожчою на 24,73 грн. Куряче м'ясо дорожчає на тлі подорожчання зернових і продуктів переробки олійних культур.

Ціни на куряче м'ясо зросли через подорожчання зернових, молодняка та збільшення зборів, зазначив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко. З початку року куряче м'ясо вже подорожчало на 7%.

Інші новини:

Що таке Український клуб аграрного бізнесу?

"Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу.

Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві. Wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

м'ясо свинина ціни на продукти
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Що приховує Путін на переговорах: в ISW розкрили подвійну стратегію Кремля

Що приховує Путін на переговорах: в ISW розкрили подвійну стратегію Кремля

10:43Україна
Дощі, грози, град і температура +6: коли в Україні буде небезпечна погода

Дощі, грози, град і температура +6: коли в Україні буде небезпечна погода

10:36Синоптик
РФ накопичила сотні ракет та планує комбіновані удари - попередження РНБО

РФ накопичила сотні ракет та планує комбіновані удари - попередження РНБО

09:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
До Україну йде потепління: синоптик Птуха назвала дати

До Україну йде потепління: синоптик Птуха назвала дати

Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

РФ перекинула 40 Ту-22М3 і 11 Ту-95МС на "Оленью": аналітики з'ясували, для чого

РФ перекинула 40 Ту-22М3 і 11 Ту-95МС на "Оленью": аналітики з'ясували, для чого

Ціна на популярний продукт вже зашкалює і далі росте: скільки доведеться віддати

Ціна на популярний продукт вже зашкалює і далі росте: скільки доведеться віддати

Магнітна буря потужно вдарила: найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну

Магнітна буря потужно вдарила: найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну

Последние новости

10:59

Китайський гороскоп на завтра 31 травня: Коням - лінь, Тиграм - заздрість

10:43

Трамп розчарований "рівнем дурості" Кремля - ​​Келлог

10:43

Що приховує Путін на переговорах: в ISW розкрили подвійну стратегію Кремля

10:42

Мінус 17% за тиждень: в Україні різко обвалились ціни на популярний овоч

10:36

Дощі, грози, град і температура +6: коли в Україні буде небезпечна погода

До Україну йде потепління: синоптик Птуха назвала датиДо Україну йде потепління: синоптик Птуха назвала дати
10:33

Є результат: РФ попередили про наслідки зриву переговорів щодо перемир'я

10:20

Гороскоп Таро на завтра 31 травня: Скорпіонам - відпустити, Рибам - шукати відповіді

10:18

Тарас Цимбалюк вразив фотографією з батьками - на кого він схожий

10:09

В Україні злетіла ціна на популярний продукт: який сюрприз чекає в магазинах

Реклама
09:55

РФ накопичила сотні ракет та планує комбіновані удари - попередження РНБО

09:38

FPV-дрони скоро можуть почати бити по Сумах: у Deep State попередили про ризик

09:23

ЗСУ нарешті мають успіх на важливій ділянці фронту: ISW розповіли про просування

09:19

Чи можна назвати дитину іменем тата чи мами: священник сказав, чи буде "один ангел на двох"Видео

09:00

Золотарьов: Україна "робить нерви" Кремлю і може створити неприємності, але переламати ситуацію – ніВидео

08:23

Після викриття: Даша Квіткова показалася в обіймах чоловіка

08:21

Новий раунд переговорів у Стамбулі: Келлог назвав головну мету і застеріг Київ

08:20

Україна між сонечком і дощами: як зміниться погода 30 травня

08:10

Навіщо РФ почала нагнітати про новий наступ на Україну?мнение

07:52

США готові обговорювати вимоги РФ щодо НАТО: Келлог розкрив деталі

07:43

Дмитро Ступка вийшов на зв'язок і показався з рідними - деталі

Реклама
06:41

Вісім "прильотів" і постраждалі: у Харкові прогриміла серія вибухівФото

06:15

Секрету понад 1000 років: історик розкрив, яка друга назва українцівВидео

06:10

Правда про новітні дрони та ракети Росіїмнение

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках туристів у джунглях за 41 сек

05:28

Чи варто українцям купувати долар зараз: фінансовий аналітик дав чітку відповідь

04:30

Таємницю розгадано: чому товари із знижкою позначають жовтими цінниками

03:37

Чи можна рубати бузину: остаточна відповідь священника

03:03

Щастя впаде з неба: 4 знаки зодіаку, яких чекає достаток і чудеса у червні

02:30

Важкий вибір для України: Золотарьов змалював похмуру перспективуВидео

02:02

Сценарій уже написано: що РФ привезе на перемовини з Україною 2 червня

01:30

Зірка "Ейфорії" продає воду, в якій вона купалася: "Не припиняли просити"

01:09

Операція "Золотий дрон": розкрито подробиці угоди РФ та Ірану щодо "Шахедів"

00:24

Київський Йордан закували в бетон: яку священну річку Україна ледь не втратилаВидео

29 мая, четверг
23:54

"Їй дуже весело": інсайдер розкрив деталі особистого життя свіжорозлученої Джессіки Альби

23:53

Що відбувається на Сумщині: очільник ОВА заявив про напружену ситуацію

23:04

В Росії заявили про продовження існування СРСР: політолог вказав на нюансВидео

23:03

Канів шепоче таємниці: які секрети приховує місто з часів Київської Русі

23:02

"Ситуація зрушиться з мертвої точки": у Трампа заінтригували заявою про переговори

23:00

Мама з татом відриваються: дружина Бориса Джонсона показала рідкісні фото з їхнього весілля

22:26

Помер голлівудський актор, який зіграв злу ляльку Чакі

Реклама
22:02

Чоловік Заворотнюк привів на її могилу іншу жінку в річницю смерті

22:01

Магнітна буря потужно вдарила: найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну

21:53

"Вова почав молитися": дружина Остапчука розповіла про важке ускладнення під час пологів

21:44

Росія готує ракетний удар по Україні: експерт розповів про можливість нової атаки

21:28

"Я була в паралельному світі": поп-співачка розповіла про пережиту кому

21:25

"Є два пояснення": названо реальні причини заяв Кадирова про відставкуВидео

20:58

Гра в мовчанку: Зеленський розповів, чому Росія не показала "меморандум" про мир

20:30

Не лише Сумщина й Харківщина: у ЦПД назвали ще одну область, яку РФ хоче захопити

20:28

Як нарізати цибулю без сліз: відомий кухар розкрив секрет

20:15

Коли в Україні буде нова основна валюта замість гривні: в НБУ назвали терміни

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти