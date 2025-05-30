В Україні злетіла ціна на популярний продукт: який сюрприз чекає в магазинах

Коротко:
- Свинина подорожчала на 30 грн
- Середня ціна свинини в маркетах - 330,25 грн/кг
В Україні значно зросли ціни на свинину. Супермаркети торгують м'ясом у середньому за ціною 330,25 грн/кг. Це на 30 грн дорожче, ніж було у квітні.
У матеріалі Ukrainian Agribusiness Club йдеться про те, що свинина, ціна якої в травні значно дорожча, ніж була у квітні, найближчим часом дешевшати не буде. Одна з причин - "зниження забійної маси на 9% у першому кварталі 2025 року".
Крім цього, вказується, що ціни на свинину зросли, зокрема, через скорочення внутрішньої пропозиції. Ситуація склалася через "зменшення поголів'я свиней на 11% порівняно з минулим роком".
"Тенденцію зростання цін демонструє ринок м'яса. Очікувати зниження вартості найближчим часом не варто", - йдеться в повідомленні.
Які ціни на свинину в супермаркетах
Згідно з даними Мінфіну, ще ввечері, 29 травня, окремі мережі продавали свинячий ошийок за такими цінами:
- Auchan - 329,9 грн/кг;
- Novus - 309 грн/кг;
- Metro - 343,1 грн/кг;
- Megamarket - 339 грн/кг.
Грудинку - по 211,65 грн/кг, що на 10 грн дорожче за квітневу ціну. У маркетах виставляли ціни на рівні 199-229 грн/кг:
- Metro - 202,7 грн/кг;
- Novus - 199 грн/кг;
- Auchan - 215,89 грн/кг;
- Megamarket - 229 грн/кг.
Ціна лопатки в середньому була 225,9 грн/кг - на 14 грн за 1 кг більше, ніж у квітні. Супермаркети виставляли ціни на рівні 214-234 грн/кг:
- Auchan - 226,9 грн/кг;
- Ціна свинячої лопатки в Auchan
- Novus - 214 грн/кг;
- Metro - 228,7 грн/кг;
- Megamarket - 234 грн/кг.
Ціни на м'ясо в Україні - що і скільки коштує:
Як повідомляв Главред, на початку травня українців попереджали про зростання цін на м'ясо. Подорожчала свинина і курятина. Одна з причин - скорочення поголів'я тварин на 10%.
Крім того, продовжують зростати ціни на курятину. Лише за травень курятина стала дорожчою на 24,73 грн. Куряче м'ясо дорожчає на тлі подорожчання зернових і продуктів переробки олійних культур.
Ціни на куряче м'ясо зросли через подорожчання зернових, молодняка та збільшення зборів, зазначив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко. З початку року куряче м'ясо вже подорожчало на 7%.
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