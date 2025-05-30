В Україні злетіла ціна на популярний продукт: який сюрприз чекає в магазинах

Свинина суттєво подорожчала, і дешевшати вона, найімовірніше, не буде.

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Свинина найближчим часом не подешевшає / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Свинина подорожчала на 30 грн

Середня ціна свинини в маркетах - 330,25 грн/кг

В Україні значно зросли ціни на свинину. Супермаркети торгують м'ясом у середньому за ціною 330,25 грн/кг. Це на 30 грн дорожче, ніж було у квітні.

У матеріалі Ukrainian Agribusiness Club йдеться про те, що свинина, ціна якої в травні значно дорожча, ніж була у квітні, найближчим часом дешевшати не буде. Одна з причин - "зниження забійної маси на 9% у першому кварталі 2025 року".

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Крім цього, вказується, що ціни на свинину зросли, зокрема, через скорочення внутрішньої пропозиції. Ситуація склалася через "зменшення поголів'я свиней на 11% порівняно з минулим роком".

"Тенденцію зростання цін демонструє ринок м'яса. Очікувати зниження вартості найближчим часом не варто", - йдеться в повідомленні.

Які ціни на свинину в супермаркетах

Згідно з даними Мінфіну, ще ввечері, 29 травня, окремі мережі продавали свинячий ошийок за такими цінами:

Auchan - 329,9 грн/кг;

Novus - 309 грн/кг;

Metro - 343,1 грн/кг;

Megamarket - 339 грн/кг.

Грудинку - по 211,65 грн/кг, що на 10 грн дорожче за квітневу ціну. У маркетах виставляли ціни на рівні 199-229 грн/кг:

Metro - 202,7 грн/кг;

Novus - 199 грн/кг;

Auchan - 215,89 грн/кг;

Megamarket - 229 грн/кг.

Ціна лопатки в середньому була 225,9 грн/кг - на 14 грн за 1 кг більше, ніж у квітні. Супермаркети виставляли ціни на рівні 214-234 грн/кг:

Auchan - 226,9 грн/кг;

Ціна свинячої лопатки в Auchan

Novus - 214 грн/кг;

Metro - 228,7 грн/кг;

Megamarket - 234 грн/кг. Чому зростають ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на м'ясо в Україні - що і скільки коштує:

Як повідомляв Главред, на початку травня українців попереджали про зростання цін на м'ясо. Подорожчала свинина і курятина. Одна з причин - скорочення поголів'я тварин на 10%.

Крім того, продовжують зростати ціни на курятину. Лише за травень курятина стала дорожчою на 24,73 грн. Куряче м'ясо дорожчає на тлі подорожчання зернових і продуктів переробки олійних культур.

Ціни на куряче м'ясо зросли через подорожчання зернових, молодняка та збільшення зборів, зазначив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко. З початку року куряче м'ясо вже подорожчало на 7%.

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